Global Mall推美食到店取 業績增三倍
美食外帶外送服務已成為生活新常態，Global Mall推出「美食到店取」線上下單、到店專區快取服務，業績快速增長超過三倍，而自2020年起與兩大外送平台-foodpanda、Uber Eats展開合作，外送業績持續穩定成長，尤其近期較上月或去年同期外送業績都增長近4成，外送客單價也成長超過1成，其中週五至週一為外送業績高峰，餐點以2~4人份為主，熱門訂餐品牌以中式、日韓餐點最受歡迎。
疫情緊繃造成人心惶惶，迎接充滿甜蜜氛圍的520日子，Global Mall首次擴大推出《520送上愛》活動祭三大幸福回饋，隨著外送業績持續增長近4成，針對想宅在家歡度520的情人，Global Mall攜手兩大外送平台推獨家「GM快饗購-外送享最高85折」限量優惠，即日起至5月31日只要於雙外送平台點購Global Mall館內指定餐廳美食，共計超過200家餐飲專櫃，於foodpanda單筆消費滿500元現享85折、每筆最高折100元，Uber Eats則為單筆滿500元立即折75元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言