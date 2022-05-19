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Global Mall推美食到店取 業績增三倍

經濟日報／ 記者陳柔蓁／即時報導

美食外帶外送服務已成為生活新常態，Global Mall推出「美食到店取」線上下單、到店專區快取服務，業績快速增長超過三倍，而自2020年起與兩大外送平台-foodpanda、Uber Eats展開合作，外送業績持續穩定成長，尤其近期較上月或去年同期外送業績都增長近4成，外送客單價也成長超過1成，其中週五至週一為外送業績高峰，餐點以2~4人份為主，熱門訂餐品牌以中式、日韓餐點最受歡迎。

疫情緊繃造成人心惶惶，迎接充滿甜蜜氛圍的520日子，Global Mall首次擴大推出《520送上愛》活動祭三大幸福回饋，隨著外送業績持續增長近4成，針對想宅在家歡度520的情人，Global Mall攜手兩大外送平台推獨家「GM快饗購-外送享最高85折」限量優惠，即日起至5月31日只要於雙外送平台點購Global Mall館內指定餐廳美食，共計超過200家餐飲專櫃，於foodpanda單筆消費滿500元現享85折、每筆最高折100元，Uber Eats則為單筆滿500元立即折75元。

520 Uber

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