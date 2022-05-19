Global Mall為員工保防疫險 贈安心關懷箱

隨每日確診數不斷創新高，有些縣市量能不足，已經停發愛心關懷箱，Global Mall為了讓員工沒有後顧之憂，提供多元防疫照護措施，包括一週兩次居家快篩試劑、為員工投保防疫險、彈性出勤方式等，近期更考量到員工突然遇到確診的手足無措，為百貨首家提供「安心關懷箱」，其中包含有抗菌濕紙巾、抗菌皂、漂白水、口罩等防疫物品，以及餅乾、泡麵、飲品等物資，每箱內容物價值近千元，同時還附有關懷小卡，直接寄送到員工家中。

近期確診數屢攀高，Global Mall全面展現防疫力，保護顧客及員工，從入館到顧客服務全面提倡「防疫新生活指南」，包括日常落實清潔消毒、全面推廣低接觸安心購物、時時提醒社交距離。

Global Mall認為，企業展現的防疫力，正是疫情下競爭勝出的關鍵，Global Mall超前部署多項措施不停歇，全館持續每週固定消毒、公共區域定時消毒、量測體溫、提供手部酒精消毒，更提供高達13種電子支付，以及美食到店取、外帶外送、線上購物多元服務，同時館內餐飲櫃位落實隔板裝設，更善用科技主動抗疫，新北中和為百貨第一家裝設福機裝「UVC LED空氣除菌系統」，降低細菌病毒傳染。此外，持續落實員工自主健康管理，宣導館內員工施打疫苗，目前全館(包含員工+專門店)三劑疫苗施打率已達8成以上，也設有員工防疫消毒門、人臉辨識溫測裝置，全面打造安心商場。