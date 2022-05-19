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信義房屋高規格視訊輔助股東會 通過配發股利2.8元

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
信義房屋今（19日）舉辦2022年度股東會。圖／信義房屋提供
信義房屋今（19日）舉辦2022年度股東會。圖／信義房屋提供

信義房屋（9940）今（19）日舉辦，會中承認去年營收187.92億元，稅後純益23.50億元，每股稅後純益3.19元，並通過配發每股現金股利2.8元，以19日收盤價33.3元計算，現金殖利率達8.41%。

信義房屋表示，去年受惠於台灣疫情控制得當且經濟表現好，加上低利率環境、家戶數成長等影響，使得2021年買氣較前一年熱絡，全台買賣移轉棟數成長達34.82萬戶、年增6.62%；個體財報營收表現年成長20.74%、其中仲介分店營收達115.46億元，成長16.9%。

信義房屋是今年73家採用視訊輔助股東會的公司中，率先採用的第4家，在疫情方興未艾的情形下，提供股東另一種參與股東會的方式。此外，為了保護出席實體股東會之股東的健康，今年股東會仍採取高規格的防疫模式，除規劃主會場外，同樓層設置多間獨立空間之會議室，且配置同步視訊之設備，以利股東能安心參與股東會。

信義房屋表示，去年已完銷的信義開發「嘉和」案及「嘉品」建案預計分別於今年第4季及2024年下半年進行交屋，另，「新莊副都心」案，預計今年第3季開案，該案緊臨雙語小學第一排，擁有極佳視野與生活環境，特聘知名建築師設計為永續智慧建築，目前暫訂總銷為23億元，預計2026年交屋。

展望今年，信義房屋指出，近期疫情升溫，來客數量及整體帶看量確實受到影響，但公司均以防疫為優先考量，爲引領產業加速轉型，也打造全新「AI 智能配案」數位服務，提高第一線銷售人員服務客戶之精準度，也持續發展零接觸服務模式，若下半年疫情趨緩，剛性需求可望再次帶動交易量回到正軌。

股東會 信義房屋

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