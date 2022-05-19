Web3原生社群Cryptoro DAO 強調安全與信任

Web3 的主要思維是創建「言論自由、開放、平等」的去中心化國度，原生社群平台Cryptoro DAO運用區塊鏈技術，打造一個「安全、信任、共識」的加密社群，人們除了訊息接收之外，能夠獲得更好玩、更有趣、更有義意的互動體驗。

Web3 的世界中，不論是去中心化金融（Defi）或 Gamefi, SocialFi 等去中心化應用程式（DAPP），皆是透過代幣在加密世界中傳遞服務價值。因此，代幣持有人（Holders）除了是服務的使用者，也身兼「投資人」以及項目「股東」角色。Cryptoro強調以人為中心的社群，透過社群機制協助項目方強化並凝聚成員共識，形成高度自由＋自治的生態。

先前曾於Experian擔任技術總監和數據科學家，現為Cryptoro 技術長(CTO)的陳俊斌表示，「相較於傳統的網路將數據視為企業關鍵的資產，區塊鏈網路的數據完全開放，已經沒有數據取得上的困難，企業在 Web3 時代的決勝關鍵將會是如何自大量的數據中洞察市場及產品的機會。」

Cryptoro 透過去中心化自治組織的架構（DAO），除了開放智能合約之外，連同產品原始代碼、服務內的演算法代碼皆公開讓社群檢視、提案修改、甚至協同參與開發。Cryptoro 社群成員可自由選擇開放自己的社群身份，透過關聯跨鏈、跨錢包建立 Web3世界的識別，也可以選擇性與 Web2 的自己共用身份。

區塊鏈透明開放公開、不可逆的特性，讓人們的錢包記錄了所有鏈上行為軌跡，Cryptoro 藉智能合約的數據，依錢包與去中心化應用程式（DAPP）互動的記錄、加密資產（FT/NFT）的持有＆買賣記錄，為每一位用戶建構專屬的跨錢包偏好模型，藉以建立一種「新型式社群廣告」演算法精準指定的用戶與廣告互動後，該用戶即可獲得廣告收益代幣。

Cryptoro 成立於 2022 年3月，已獲得來自 Finatext Taiwan Ltd 的資金溢注（Fintext 集團主要股東包含 KDDI 集團及 Nikkei 集團，已於2021年12月成功在東京證交所掛牌上市）。Finatext 在日本擁有200萬用戶的金融社群。 Cryptoro 亦同時於紅樓資本展開合作，針對社群治理代幣 $TORO 之經濟模型設計以及全球代幣進行募資規劃。預計於 2022 年第 3 季上線。