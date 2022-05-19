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疫情衝擊旅館交易潮？嘉義老字號飯店3億元轉手

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
嘉義市區老牌飯店今年1月以總價3億元產權易主，創近五年來地區新高價。圖／台灣房屋
嘉義市區老牌飯店今年1月以總價3億元產權易主，創近五年來地區新高價。圖／台灣房屋

疫情影響觀光商機，老旅館反成熱門地產，據實價揭露，位於嘉義火車站站前商圈，樓高7層，屋齡已屆35年的老字號飯店「皇爵大飯店」，今年1月以總價3億元產權易主，買家為嘉義在地一間生物科技公司，以無貸款方式購入，該筆交易也創嘉義市近五年來，最高總價的房地交易。

專家分析，老旅館擁有位在精華地段、產權單純、建物面積大、土地價值高等優勢，加上又符合危老獎勵，開發價值高，倘若改建成住宅、商辦等，也都是符合經濟效應，因此吸引投資人青睞，也讓老旅館重現生機。

台灣房屋嘉義港坪加盟店店東蔡永鑫表示，該物件位處市區精華地帶，佔地226.27坪，建坪1599.37坪，步行約5分鐘就可達嘉義火車站，佔地2百餘坪、地形方正又屬商業地，土地價值高，加上建物符合危老容積獎勵，擁有改建商機，地段未來增值利益可期，3億元總價入手頗為合理。此飯店在地經營多年，服務評價頗佳，買家未來規劃尚不明確，飯店目前仍正常營運。

蔡永鑫說，嘉義市做為台灣知名觀光景點阿里山的入口門戶，成為觀光旅客住宿的首選熱區，以火車站周邊平均500公尺範圍就有一間旅館，市區大小旅宿、汽車旅館林立，然而近年受疫情影響國境封閉，境外觀光人潮銳減，影響飯店商機、競爭又激烈，已有不少旅宿業者有脫手的打算。

事實上，嘉義市在去年就曾有旅館以高價轉手的紀錄，位在文化路夜市商圈，一棟屋齡50年的4層樓旅宿，去年9月，由連鎖品牌旅館公司以1.96億元接手，品牌改裝後仍做為旅館營業中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，嘉義市在「民族國小西側土地第一期公辦都更案」成功招商後，引領城市發展邁入新里程，也為房市景氣注入新活水，成為吸引投資人進場的利基之一。

近年疫情影響觀光商機，不少業者選擇退場或採售後回租增加現金流，而旅館這類不動產擁有產權單純、建物面積大、土地價值高等優勢，利於自用或改建出租規劃，如地上物符合危老都更重建，開發價值性更高，因此備受投資人青睞，也讓老旅館重現生機。

觀察此兩筆交易皆由企業購入，李家妮說，已送立法院排審修法的「平均地權條例」，擬禁止私法人購置住宅並採許可制、限五年不得移轉，如符合長期出租經營、危老都更重建、員工宿舍等用途將採審核許可放行，推估趕在政策上路前，也會加速企業積極入手這類具身價的老飯店交易。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

觀光景點 公辦都更 疫情 嘉義

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