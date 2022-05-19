預售市場進入「隔離期」 專家：這原因房價難跌

住展雜誌公布最新預售屋調查指出，受本土疫情大爆發導致建商推案縮水，以及市況下滑影響，4月風向球分數急轉直下，預估5月市況會再續降，房市將進入至少一季的「隔離期」。

4月住展風向球分數為45.4分，較3月大減3.4分，不過對應燈號則依然維持綠燈，已經連9綠。

住展雜誌研發長何世昌表示，4月是新建案市場的傳統旺季，但因本土疫情失控的緣故，建商普遍放緩推案進度，建案延推的情況更為惡化，4月預售屋推案量僅約600億元，較3月驟減約500億元，4月完工釋出的新成屋戶數也連袂走低至200戶以下。

何世昌指出，即便全台籠罩在疫情快速擴散的陰霾當中，但因疫情使得缺工問題更加惡化，資金成本與工程進度落後的壓力排山倒海而來，此時建商多選擇漲價以轉卸不斷墊高的成本，4月北台灣新建案平均議價率降至11.7％，是今年來收斂幅度最大的一個月。

4月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數為26.7組／周，較3月減少8組，月減幅約23％，中止連續兩個月上升。來客組數雖然明顯下滑，但與去年三級警戒期間只有個位數相比，可看出部份購屋族已經麻痺、或防疫疲乏，建案人氣雖下降但不至於跌至冰點。

4月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.8組／周，較3月下降0.3組。

數據顯示，4月新建案市場人氣、買氣同步下挫，但在剛性需求與通膨刺激之下，房市基本盤仍未潰散。雖然銷售速度變慢，但多數建案都都還賣得動，加上新開賣的建案數較3月減少，北台灣4月待售住宅建案數量跌破一千大關至900餘個，是2014年以後首見。