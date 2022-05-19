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疫情加劇推案驟減 房市進入隔離期但房價回跌再等等

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

雖然4月是新建案市場的傳統旺季，但因本土疫情加劇，建商普遍放緩推案進度，建案延推的情況更為惡化，以致4月預售屋推案量僅約600億元，較3月驟減約500億元；4月完工釋出的新成屋戶數也連袂走低至2百戶以下。

住展雜誌研發長何世昌表示，4月市場風向球急轉直下，預估5月市況會再續降，房市將進入至少一季的「隔離期」。

何世昌指出，即便全台籠罩在疫情快速擴散的陰霾中，但因疫情使得缺工問題更加惡化，資金成本與工程進度落後的壓力，建商多選擇漲價以轉卸不斷墊高的成本。而4月來客組數雖然明顯下滑，但與去年三級警戒期間只有個位數相比，看出部份購屋族已經麻痺、或防疫疲乏，建案人氣雖下降但不至於跌到冰點。

數據顯示，4月新建案市場人氣、買氣同步下挫，但在剛性需求與通膨刺激之下，房市基本盤仍未潰散；雖然銷售速度變慢，但「零成交」建案並不多，多數建案都都還賣得動，再加上新開賣的建案數較3月減少，北台灣4月待售住宅建案數量跌破一千大關至9百餘個，是2014年以後首見，為近8年多來最低水位，顯示供給面仍緊繃。

何世昌認為，今年房市在鷹式升息、政府打房、疫情爆發與俄烏戰爭多重衝擊之下，看空的聲音此起彼落。然而今年供給未出現爆量，還沒出現供過於求的現象，又因造價成本難以回降，雖然5月市況會再續降，但今年房價要反轉回跌恐不容易。

建案 疫情

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