購屋痛苦指數飆！台南吹送房風、贈與創新高

根據內政部最新統計資料，今年第一季全國建物贈與移轉共1萬5,481棟，較去年同期增加12%，創下房地合一上路、7年以來同期新高。以六都來看，台南年增22%最多，棟數並創歷史新高，其次為高雄17%，顯示南部正吹起贈房風。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，南部許多民眾對於生前贈與財產的規劃接受度不高，近來明顯升溫，主因有三：

第一，台南、高雄近年受科技園區及台積電（2330）議題帶動，加上工料雙漲，房價大幅上揚，隨購屋痛苦指數急速攀升，愈來愈多長輩送房支助。

第二，資金潮帶動房市價量後，央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，讓多戶持有人購屋房貸無寬限期、貸款成數低，促使擁多戶的屋主將房產贈與親人，

第三，出售自用住宅，土地增值稅可有每人一生一次10%的優惠稅率，倘若屋主已使用過該優惠稅率，亦可將房產贈與配偶再轉售，以此達到節稅效果。

觀察今年第一季六都贈與移轉，移轉量最大仍然在雙北，新北市今年第一季3,156棟最多、台北市2,811棟居次，台中市1,838棟第三。

以增幅來看，台南市1,035棟、年增22%最多，高雄市1,609棟、年增17%第二，桃園市1,436棟、年增15%第三。雙北增幅都在10%內，台北市僅3.2%

另外在在繼承移轉的部分，首季繼承移轉1萬4,952棟、年增4.3%，也創統計以來同期新高。雙北依然是繼承移轉量雙冠王，台北市跟去年同期相比年增11%，為六都中繼承移轉年增幅最高的區域。

郎美囡表示，雙北房價高、住宅量大，等房趨勢最為顯著，此外，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為了避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩具有節稅效果。