禁止年齡歧視 銀髮勞動力成救星

勞動力缺缺缺，銀髮人力成救星！國發會官員施克和18日於線上研討會指出，預估2030年台灣的核心勞動力就會變成45到54歲。對此，台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，政府應落實「禁止年齡歧視」的規定，並協助企業善用銀髮人力。104公司資深副總經理鍾文雄則說，短工時的設計有助於兼職、中高齡者就業。

勞動人口老化將即

國發會副主委施克和根據國發會資料指出，「核心勞動力的年齡持續向後遞延」，2020年已提升到35到44歲，而預估2030年就會變成45到54歲。他擔心，勞動人口面臨逐漸老化的狀況，恐難以滿足未來智慧機械、資通訊產業陸續增加的人力需求。

他指出，2014年後，台灣每年的缺工數都超過20萬人，缺工大宗其實是中階技術勞工，缺工原因包括「自動離職或退休」、「景氣波動」與「產業結構改變」，而數位經濟造成勞動型態改變、新冠肺炎肆虐也有不少影響。

善用銀髮人力

台大國發所兼任副教授辛炳隆則針對現行政府因應缺工的政策，分作三類進行檢討，一、「就業媒合」，應解決市場資訊不充分，但卻無法長期改待遇問題，最後勞工仍會離職，再度面臨缺工問題；二、「職業訓練」常是遠水救不了近火，在學員結訓時，市場上的職缺恐怕就消失了；三、「移工政策」缺乏讓移工申請久居的規劃，無法解決國內少子化與老化的狀況。

他呼籲，政府除了可以透過政策來增加人力之外，也應該使缺工廠商提高待遇，改善勞動條件，且因國內失業人口仍高於職缺數，在還沒開發潛在的勞動力前，不移開放大量服務業移工進駐。

此外，針對國內人口變化的狀況，辛炳隆呼籲，配合高齡化現象，政府應落實「禁止年齡歧視」的規定，並協助企業善用「銀髮人力」。他也強調，解決人力短缺的問題不能只從供給面下手，包括透過AI、機器人來有效降低企業的人力需求外，「沒有效率的人力使用應該減少」，如許多24小時營業的商家。

設計零碎化工時

104公司資深副總經理鍾文雄表示，勞動部資料顯示，2021年台灣的勞動參與率僅59.02%，是近三年最低的數字，且「台灣平均退離勞動市場的年齡為63歲，相較於韓國、日本都要早許多」。同時，且根據104人力銀行資料，24歲以下的會員在「登入會員」或「更新履歷」的比率都有下降的趨勢，顯見台灣連年輕勞動力的動能也在減少。

對此，鍾文雄提出三大運用彈性人才的建議包括，一、「年齡彈性」，企業應儘早聚焦中高齡就業者，政府也應提出相應的補助與獎勵措施；二、「學歷彈性」，過去有近半的企業僱用文社法商人才，擔任科技技術職務，企業可透過跨科技領域的人才培育，弭補人才缺口；三、「工時彈性」，每天僅需工作2到4小時的制度，適合兼職、二度就職婦女等族群。

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