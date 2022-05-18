南港第二代浮出檯面 林學圃之女林君穎接總座

南港（2101）輪胎今（18）日召開股東會改選董事，第二代浮出檯面，林學圃長女林君穎接任南港總經理。

去年底南港輪胎榮譽董事長林學圃驟逝，國揚集團總裁侯西峰出手救火，今日董事改選九席董事中，國揚體系取得三席，南港原公司派則保有六席。會後改選董事長，董事長為郭林諒續任，新任總經理為林君穎。

南港輪胎今日改選結果，林學圃家族以「詮曄投資股份有限公司」取得四席董事，包括林學圃長女林君穎、南港現任董事長郭林諒、寬典聯合法律事務所所長陳恒寬、和泰產物保險法務主管黃佳盈。獨董吳思儀與陳孟秀為原南港人馬。

林學圃長女林君穎和侯西峰次女侯嘉騏皆當選董事進入董事會，呈現林、侯共治局面。

侯西峰人馬以「崇神開發實業股份有限公司」取得兩席董事，分別是侯嘉騏與黃銘佑。另一席獨董為許妙靜。