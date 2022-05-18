聽新聞
test
0:00 / 0:00
南港第二代浮出檯面 林學圃之女林君穎接總座
南港（2101）輪胎今（18）日召開股東會改選董事，第二代浮出檯面，林學圃長女林君穎接任南港總經理。
去年底南港輪胎榮譽董事長林學圃驟逝，國揚集團總裁侯西峰出手救火，今日董事改選九席董事中，國揚體系取得三席，南港原公司派則保有六席。會後改選董事長，董事長為郭林諒續任，新任總經理為林君穎。
南港輪胎今日改選結果，林學圃家族以「詮曄投資股份有限公司」取得四席董事，包括林學圃長女林君穎、南港現任董事長郭林諒、寬典聯合法律事務所所長陳恒寬、和泰產物保險法務主管黃佳盈。獨董吳思儀與陳孟秀為原南港人馬。
林學圃長女林君穎和侯西峰次女侯嘉騏皆當選董事進入董事會，呈現林、侯共治局面。
侯西峰人馬以「崇神開發實業股份有限公司」取得兩席董事，分別是侯嘉騏與黃銘佑。另一席獨董為許妙靜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言