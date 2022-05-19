迎戰疫情下的生醫市場 以創新與人才展望國際舞台

2020年，Covid-19向世界敲門，如同宣告進入疫情時代，人類生活模式受到巨大改變、全球損失近14兆美金，疾病造成的影響超越想像。因應來勢洶洶的百年大疫，疫苗研發突破慣例，原先可能需要花上十幾年才能上市的藥品，在迫切的需求下，AZ、BNT、莫德納等等藥廠，在一年內便完成嚴謹的臨床實驗，及時供應世界各國對抗疫情。

疫情下，生醫成顯學，要迎戰瞬息萬變的大環境，台灣必須善用創新技術和善用人才，方有可能在國際市場佔得一席之地。「借鏡國際新冠疫苗—台灣生醫創新願景」高峰論壇，由「遠見．天下文化事業群主辦」，邀請重磅講者：前副總統陳建仁、國家發展委員會副主任委員-高仙桂、台灣AZ總裁Claudio Longo、晟德大藥廠董事長林榮錦，此外還聚集專家學者：李鍾熙、閻雲、涂醒哲、張博勝、司徒惠康、林奇宏、錢宗良，共同討論如何在生醫產業不斷創新，以及培育專業人才。

「借鏡國際新冠疫苗—台灣生醫創新願景」高峰論壇邀請生醫領域專家學者，共同討論未來生醫產業趨勢。 攝影/吳欣穎

台灣生醫產業創新與機會 培育人才站穩國際

論壇由遠見．天下文化事業群創辦人高希均揭序，因應全球疫情，「遠見天下」引進AZ、BNT、輝瑞等疫苗研發歷程相關書籍，透過論壇邀請產官學界，為台灣生醫產業提供建言，也期望將這些書籍傳達給生醫人才。

前副總統、中研院院士陳建仁表示，「發展生醫產業很重要，基礎研究扮演重要的角色。」陳建仁進一步說明，台灣生醫產業想越來越好，要找到好的科技平台、好的課題，「政府要以輔導代替管理」。

「希望這是最後一次大流行感染疾病（last pandemic）」陳建仁引用比爾蓋茲的話，認為要踐目標，必須做到兩件事，一是要有智慧發展科技、當疫情爆發時，資訊要公開透明，好及時撲滅；第二，是要慈悲，國際間彼此互助，先進國家幫助開發中國家，讓其疫苗打好打滿，共同抗疫。

AZ打造生態圈影響力 致力「病人旅程」為健康續航

期待以「超出一顆藥丸」的思維，去想像「病人旅程」，AZ台灣總裁Claudio Longo表示，集團透過許多國家的創新據點、彼此交流，激盪出病患解決方案，就能創造影響力生態圈，「全世界的創新鏈結起來，為生醫打造未來。」

AZ前身是ICI化學藥品公司，曾在七十年前研發藥物，成功解決台灣瘧疾問題，如今研發疫苗，也是帶著與過去相同，「挑戰科學極限」的決心，在世界迫切需要疫苗的狀況下，僅用104天，完成了所有必要的臨床實驗，替世界問題尋得解方。

「研發創新靠一己之力絕對不夠。」Claudio Longo解釋，AZ在全世界共有22個據點，形成國際生醫創新鏈結網絡，每個據點的員工會與當地新創組織合作，透過交流可以找到各國更好的解決方案，例如穿戴式的醫療器材、AI人工智慧、或者數位平台，以提供患者在疾病之前與之後能透得到妥善的照顧。

替擴大醫療新創生態圈，尋求更好的解決方案，AZ認為計畫要落地，因此在台灣規劃四大主題，「糖尿病」、「氣喘」、「肺癌」、「慢性腎臟病」，以產官學三方合作，改善疾病致死率，並提供病人更好的健康照護。

AZ台灣總裁Claudio Longo。 攝影/吳欣穎

新冠疫情下的台灣競技場 對準CDMO大分子藥奪先機

「小分子藥的市場幾乎飽和。」台灣生技業在CDMO多著重在小分子藥，然而，想在國際具競爭力，晟德大藥廠董事長林榮錦説，應嘗試大分子藥的創新研究。不過，大分子藥的技術門檻高、學習曲線長、生產基地難更改，往往需要投入以億為單位的研發資金。雖然難度高，但林榮錦解釋，「產品問世後，對準的是全球市場。」相較於小分子藥的市場幾乎在國內，回報大不同。

「策略及選擇很重要」，林榮錦觀察生技業不少人認為，「有技術就有產品、有產品就有回報。」但實際上，技術不一定能轉化為產品，產品也不一定能得到回報。林榮錦表示，只有做出強大的產品，才有機會進入國際市場，進而得到大回報。

台灣生醫想成為獨角獸，林榮錦認為，需要「強強結合」，才有辦法在專利期內做出大型產品，像是BNT與輝瑞合作，短時間內產出成效優良的疫苗，就是很好的範例。此外，亦要察覺未來世界所需的技術（如基因治療...）、並且洞悉國際大公司的買家，是必要條件。

晟德大藥廠將自己定位為生技工業銀行，林榮錦建議生技領域CEO應致力專業知識的深度與廣度、並且具備良好的溝通協調能力，展現領導能力，將扮演CDMO的成敗關鍵。