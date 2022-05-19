南山人壽連九年捐微保　今擴大中市2.5萬中低收入

圖／南山人壽提供

南山人壽力行微保公益行動，持續九年不間斷！自民國103年開始與各地方政府合作捐助微型保險，全台受惠民眾已超過17萬人次。其中，在台中市已協助超過9千人次低收入的民眾納保，日前宣布再擴大適用對象至15到75歲之中低收民眾約2.5萬人以及增加約新台幣480萬元之捐款；累計協助台中市經濟弱勢民眾逾3.4萬人次、捐款逾新台幣600萬元。

南山人壽與台中市政府(18)日共同宣布，自六月開始將新增15至75歲的中低收民眾約２.５萬人加入團體微型保險的行列。納保的民眾若在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定受領最高新台幣30萬元的保險金，以因應急難事故。

南山人壽認為，「普惠保險」為落實公司「公益服務」企業精神的重要一環，因此，多年來與全台各地方政府甚至擴及至離島地區如金門、馬祖、澎湖等合辦微型保險，九年來捐贈保費超過新臺幣4,500萬元，協助超過17萬人次弱勢民眾享有基本保障。去(110)年度更獲金管會頒發微型保險類「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」、「衝刺獎」及「保險公司組第三名」等4項大獎，是產、壽險公司中獲獎數最多的壽險業者。

除「普惠保險」之外，「社區醫療」亦是南山人壽長期實踐公益行動的方針之一，「南山慈善基金-醫療關懷計畫」與全台204家醫院合作，累計捐款金額也超過新臺幣4.8億元，幫助經濟弱勢的病患能夠安心就醫，協助改善社區醫療照護資源。

南山人壽以具體行動落實普惠金融及公平待客的金融服務價值。長期以「普惠保險」、「社區醫療」及「在地關懷」為三大行動方針，實踐企業社會責任的承諾。