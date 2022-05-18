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新光三越skm eats美食一條龍 安心取餐使用率增2成

經濟日報／ 記者陳柔蓁／即時報導
新光三越skm eats美食外送服務上線一年，推出不限金額免運費、外送外帶同享買A送B專屬優惠。圖／新光三越提供
新光三越skm eats美食外送服務上線一年，推出不限金額免運費、外送外帶同享買A送B專屬優惠。圖／新光三越提供

百貨龍頭新光三越以服務會員的社交生活為目的，所打造的skm eats美食一條龍服務，因疫情升溫營運熱轉。目前平台上有超過250個餐飲品牌、平均每月約超過20萬筆會員使用，堪稱百貨最強、消費者最愛用的美食餐飲數位工具，近期特別是透過skm eats外帶外送、透過電話或熟客系統預訂再來安心快取Bar取餐等，餐飲外帶外送的使用人數成長幅度超過2成。

新光三越skm eats於2017年10月上線以來，以「百貨界業最強美食神器」為目標，針對消費者餐飲需求陸續建構訂位、候位、外帶服務，去年5月中旬「美食外送」的加入更完整了skm eats的最後一塊拼圖。去年5月領先全台百貨，打造從APP下單、餐點製作到百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」，會員更可獨享外送餐點零價差、skm points累點回饋以及客製化名店餐點，並堅持以嚴謹的食安把關，提供消費者安心安全的美食體驗。推出外送服務滿1年，以四大獨家優惠回饋消費者－skm points回饋、零價差、食安把關、客製化餐點，5月19日至6月15日skm eats外送免運費，從國民美食到星級美食天天免運送到家，5月19日至6月1日skm eats外送外帶百項專屬套餐49折起、再享買A送B大回饋！

新光三越skm eats獨家推薦：下殺63折漾紅花鐵板燒紐西蘭PS級菲力牛排單人套餐，再加贈價值255元的鮮剝蝦仁、下殺83折買5組再送1組的MAiSEN邁泉豬排腰內豬排三明治、福里安花神精選套餐推出84折專屬優惠再加贈價值260元的蘋果派、用84折優惠價即可品嚐的一風堂特製白丸拉麵下單再贈自煎餃一份。

新光三越全台各分店亦加碼推出skm eats外帶自取獨享優惠，包括：台北信義新天地首推外帶自取專屬套餐49折起，再加碼買A送B，首選推薦－下殺49折的紅豆食府外帶四人優惠餐，買再贈脆皮雞半隻、PACKIE銀杏川菜酒館祭出88折的外帶四人餐，再加贈價值650元的白湯酸菜魚、9折回饋的PAPPARICH金爸爸外帶四人套餐，加贈特式烤麵包+煉乳等，就是要讓民眾搭配安心快取Bar輕鬆到店取餐。

在家也想品嚐頂級美食的老饕們也別擔心，新光三越聯手多家米其林星級和頂級餐飲品牌，包括：香港米其林2星常勝軍名人坊、北台灣最具盛名鰻魚飯劍持屋、台灣老字號高級鐵板燒紅花鐵板燒、台灣首間泰國必比登推薦帕泰家等，不僅持續堅持與店內同價之外，更搭配5/19（四）至6/15（三）外送免運費，就是要讓民眾不用外出也能品嚐到如同在店內用餐般的頂級饗宴。

同時，讓民眾能夠不用外出還能有更多元的美食新體驗，新光三越skm eats也將持續網羅多家美食餐飲加入外送外帶行列，包括：首度進駐台中中港店的頂級鍋物－麻辣45等未來也將持續加入，就是要提供民眾最多元的美食新選擇！只要一機在手，就能一指將百貨各式美食輕鬆直送到府。

餐飲 新光三越 美食外送 米其林

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