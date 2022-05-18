培育觀光生活產業人才 雄獅攜手弘光科大簽MOU

國境鬆綁指日可待，為加速佈局後疫情時代商機，雄獅集團與弘光科技大學簽署策略聯盟，一起迎接後疫情時代觀光產業新挑戰，雙方將透過產學經驗交流，提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，開創觀光業更多元寬廣視野，共同培育相關產業所需人才。

雄獅集團總經理陳奇漢表示，雄獅集團包含雄獅旅行社、傑森整合行銷公司、欣傳媒、欣食旅、雄獅通運等公司，積極疫後轉型與創新經營，還專為長輩量身打造雄獅「大人囝仔聚樂部」，弘光科大擁有民生領域多元的人才，雙方進一步合作後，擬強化中部地區人才招募。

陳奇漢指出，雄獅在疫情後宣示轉型為生活產業集團，因應出國旅遊復甦，同時持續經營國內旅遊市場，不僅逐步擴編人力，也調整組織架構，與弘光科大簽署策略聯盟展開產學合作，透過產學交流，提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的生活產業人才。

「疫情後國際旅客將增多，外籍旅客入境台灣後，要強化一條龍的台灣旅遊服務。」陳奇漢說，雄獅投資布局鐵道觀光，拿下全新美學觀光列車「鳴日號」及「藍皮解憂號」的經營權，積極拓展山林和鐵道觀光，需要更多專業觀光人才，為台灣後疫情市場而努力，這次與弘光科大合作，讓學生在還沒畢業前，便對產業有更深的認識，更能與業界接軌。

弘光科技大學校長黃月桂表示，雄獅集團在新冠肺炎疫情期間觀光產業面對挑戰下，仍然積極轉型與創新經營。如投資布局鐵道觀光，在疫情後對於台灣觀光產業市場，也逐步規劃擴編人力，把旅遊產業導入生活產業。學校與雄獅建立夥伴關係，能把業界實務經驗帶入學校，讓學校培育更多的相關人才。

黃月桂認為，國內疫情在升溫，不過，國人在做好嚴謹的防疫措施，打完疫苗，生活也會逐漸恢復正常，跟日本、韓國、越南等國一樣，逐漸放寬生活限制，迎接後疫情時代。學校培育護理、運動休閒、餐飲旅館、外語、行銷與樂齡市場等方面專業人才，看準後疫情的觀光市場需求，相信與雄獅集團合作下，能夠達到產學雙贏。