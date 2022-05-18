momo：速食麵買氣成長衝200% 前三名都是台灣味

泡麵是台灣國民美食，更是人人必囤的居家即食良伴。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下通路momo購物網觀察，速食麵買氣持續熱絡，「泡麵」與「乾拌麵」等需求大增，近日銷售較去年同期成長超過200%以上！

momo特別公開《2022年網購泡麵熱銷榜》，由超人氣杯麵「來一客」鮮蝦魚板風味杯登上冠軍寶座，而經典款「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」分別拿下第二、三名，自今年1月至今均創下銷量超過1.5萬的亮眼成績。

momo分析《2022年網購泡麵熱銷榜》中發現，今年吹起經典懷舊風潮，來一客、統一麵、維力、味丹、台酒等本土風味強勢霸榜，台灣品牌占整體排行8席名次，而異國特色品牌如日本日清、韓國農心，也靠經典口味泡麵持續穩坐話題寶座，吃下即可一掃因疫情無法出國的鬱悶心情。

momo公布《2022年網購泡麵熱銷榜》，首先由「來一客」鮮蝦魚板風味杯一舉奪下冠軍殊榮，清甜海鮮湯頭超開胃；第二名為泡麵界常勝軍「統一麵」肉燥風味，是不少人從小吃到大的道地家鄉回憶；第三名是「維力」炸醬麵，以一包兩吃的吃法擄獲人心。

第四名為連道地韓國人都愛的「NONG SHIM 農心」辛拉麵；第五名則是廣受各大綜藝節目推薦的「曾拌麵」香蔥椒麻，顯示烹煮方便快速的乾拌麵已晉升消費者的必買清單；第六名為新入榜的人氣新星「老四川」螺螄風味粉，經典川式麻辣非吃不可；第七及第八名分別為「味丹」味味A排骨雞湯麵、「台酒TTL」花雕雞袋麵，累積銷售量近萬袋；而第九及第十名則為「NISSIN 日清」合味道海鮮杯麵、「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵。

除了10大熱銷品外，亦有其他年度熱銷黑馬，首先是「NISSIN 日清」咚兵衛油豆腐烏龍麵，吃得到整塊日式油豆腐，視覺驚喜感滿分；對於搶攻素食市場不遺餘力的「維力」，靠素飄香素麻辣燙風味麵成功帶動話題，口感香麻獨特，提供素食者耳目一新的味覺享受；「水哦」千拌麵黑麻油口味則以古法焙製香醇黑麻油，搭配無農藥契作老薑調製，剛剛好的辛辣感令人回味無窮。

momo站上網羅超過500款泡麵及340款乾拌麵，舉凡海鮮、泡菜、肉燥、雞湯應有盡有，提供吃貨們豐富多元的選擇。為搶攻買氣，momo《盛夏美食祭》即日起至5/31火熱登場，眾多熱銷美食包含老媽拌麵、曾拌麵等均祭出優惠價，指定商品限時領券再享5折優惠。此外，還有活動期間累計消費「滿1000元即抽雪碧ZERO 330ml 24入」、「滿2500元再加碼抽Marshall藍芽喇叭」等好康。