真的秒殺 TOYOTA首部電車接單逾五倍

TOYOTA bZ4X，上市後獲得市場熱烈迴響，在今(18)日 上午9點透過全新APP「TOYOTA智慧購」開放線上訂車後，不到3小時的時間已累積超過1,500張完成訂金支付的訂單，問題是，豐田今年配給台灣的額度只有300輛，換句話說，今天上午累積的訂單量已經是配額的五倍以上。

業內預期，從電動車的熱度來看，加上豐田、和泰車的品牌與後勤服務強度，都受到市場肯定下，TOYOTA bZ4X今年接單可能會破表，帶動和泰車電車業務後發先至。

全新純電休旅車款TOYOTA bZ4X是品牌第一台搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，並擁有626km純電續航里程，讓顧客更愜意自在的享受純電駕馭樂趣；前衛富科技感的外觀設計搭配寬敞、靜謐的座艙空間，是現在市面上純電車的新選擇。

台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」於上線後瞬間湧入萬人下載，即日起透過「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力。此次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮 – 2萬元充電金*2，贈送予6月底前於TOYOTA智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主們。

全新純電休旅bZ4X建議售價為159.9萬元，即日起，消費者可親臨TOYOTA全台bZ4X專屬展示據點，實際感受新車不凡的魅力。另外，為回饋廣大消費者對TOYOTA品牌的愛護，各熱門車款亦有搭配專屬的零利率優惠專案，邀請有購車需求的消費者把握機會。

前述純電行駛里程為依據歐盟ECE R101及其後續修正指令標準測試程序(NEDC行車型態)測試之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得，實際道路行駛時因受天候.路況.載重.使用空調系統.駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。