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抄底王+全能旅館改造王？這業者1年接手18家旅館

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google map
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信義房屋指出，受到疫情與國際觀光客年少千萬人次的雪崩沖擊，飯店、旅館與商旅業的生意都大受打擊，有些老字號的飯店直接申請危老改建，從不動產經營跨足不動產開發；也有新的團隊逆勢進場接手，打算在防疫旅館商機後，提前布局未來觀光復甦的商機。

其中，陽明山的「陽明山中國麗緻大飯店」，也由新的業者接手，且該業者僅一年時間就接手高達18家飯店與商旅，擴張速度即使在觀光全盛時期也相當罕見，也成為這波觀光業不景氣的抄底王與全能旅館改造王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，旅館業者經過這兩年的疫情重創，受傷慘重，不過也有新的業者進場接手，一方面在全台快速擴張據點，一方面則接手原有硬體進行改裝，不用重金從頭打造，還省下許多興建的時間，加上自己智能管理的know how，反而成為這波不景氣中的「全能旅館改造王」。

根據公司登記資料顯示，訴求智能旅館管理的敦謙國際智能科技公司，在過去一年在全台一口氣開設了18家分公司，主要登記承攜行旅與雀客旅館兩個旅館品牌，版圖從台北一路擴張到高雄。

其中包括陽明山的指標陽明山中國麗緻大飯店、台北的有園飯店、彰化的全台大飯店、信義區的晶璽商旅、京華城商圈的哲園商旅、南港的麒麟商旅、台南的麗新大酒店、高雄的華園大飯店等，都有新團隊進駐的跡象。

曾敬德表示，先前陸客與國際觀光客破千萬的開飯店潮，已經經歷這波疫情不景氣的洗牌，隨疫國際逐步開放邊境後，市場有機會從谷底復甦，除了飯店業以外，國際觀光商圈的店面也同樣面臨觀光客銳減的壓力，區域內租金下跌空置率大增，但未來若觀光能夠逐步恢復，店面市場也有機會逐漸恢復活力。

觀光 陽明山 疫情

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