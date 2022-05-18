拿下陽明山麗緻飯店！這業者逆勢進場 1年接手18家旅店

疫情衝擊，觀光業雪崩，飯店業備受打擊，不過有業者逆勢進場，據公司登記資料顯示，「敦謙國際智能科技公司」僅一年就接手高達18家飯店與商旅，擴張速度甚至遠勝觀光業的全盛時期，今年4月、5月再接手陽明山中國麗緻大飯店、新竹福泰商務飯店、桃企大飯店等，範圍幾乎遍佈全台。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，國際觀光客年少千萬人衝擊下，老字號飯店多半直接申請危老改建，從不動產經營跨足不動產開發，不過也有新團隊逆勢進場接手，可以看見業者應該是打算在防疫旅館商機後，提前佈局未來觀光復甦的商機，罕見進場也成為這波觀光業不景氣的「抄底王」與「全能旅館改造王」。

曾敬德指出，業者進場接手，有兩優勢，一是可以在全台快速擴張據點，二是接手原有硬體進行改裝，不用重金從頭打造，還省下許多興建的時間，加上自己智能管理的know how，反而成為這波不景氣中的「全能旅館改造王」。

根據經濟部公司登記資料，敦謙國際智能科技資本額1.7億元，創立於2009年10月，負責人是葉維迪，以提供平價簡單的住宿服務為主，長期在台中逢甲地區經營物業租賃與代管。

敦謙國際智能科技公司主要有兩品牌，分別為承攜行旅與雀客旅館，版圖從台北一路擴張到高雄，包括陽明山的指標陽明山中國麗緻大飯店、台北的有園飯店、彰化的全台大飯店、信義區的晶璽商旅、京華城商圈的哲園商旅、南港的麒麟商旅、台南的麗新大酒店、高雄的華園大飯店等，都有新團隊進駐的跡象。

曾敬德說，先前陸客與國際觀光客破千萬的開飯店潮，已經經歷這波疫情不景氣的洗牌，隨疫國際逐步開放邊境後，市場有機會從谷底復甦，除了飯店業以外，國際觀光商圈的店面也同樣面臨觀光客銳減的壓力，區域內租金下跌空置率大增，但未來若觀光能夠逐步恢復，店面市場也有機會逐漸恢復活力。