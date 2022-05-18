萬海陳家砸1.9億元 無貸款買豪宅「筑丰天母」

天母豪宅再現大咖買樓，據實價登錄，「筑丰天母」今年4月成交一筆20樓戶，採無貸款買進，總價1.9億元，單價112.01萬元，坪數共205坪，經查，買方為勇春股份有限公司，代表人為陳清治，即萬海航運陳家成員之一。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，政府嚴打炒房，行政院日前通過「平均地權條款」修正草案，其中私法人購屋將採許可制，且五年內不得轉售，被外界視為對抑制高房價具最大殺傷力，因此有自用型置產需求的買方，應該會趕在政策上路前加速交易，另一方面，市場資金充裕，通膨未解，層峰人士也喜愛將股市獲利資金，轉向較保值抗跌的不動產。

另外，位於北市士林區的士林紙業，現也為萬海航運陳家的家族企業之一，買進天母高價樓，應也有地緣關係，加上看好北士科日後產業發展。

「筑丰天母」位於北市士林區中山北路六段，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該社區鄰近芝山，樓高21層，屋齡僅5年，身價單坪百萬水準，鄰近還有天母SOGO，也有像「國揚天母」同質性高價宅，且知名的高價工業宅「萬象之都」亦不遠，而「萬象之都」雖為工業宅，也賣到單坪百萬元，可見地段鍍金程度，該區也具備磺溪景觀，高價宅發展空間強。

陳炳辰認為，此次傳出買家來頭不小，由於未來周邊還有台北市難得的產業園區重劃區「北士科」，若相關企業進駐，大老闆搶住園區概念區塊也不意外，目前「北士科」的新案實價揭露也登上單價百萬元，整體區域房市不無一改天母舊豪宅區塊形象，再次擦亮天母招牌。

此外，陳炳辰說明，航運產業持續因雲端線上購物，業績量能走漲，塞港所致供需失衡推升運價高漲，航運業仍創盈餘，航運業去年去年海外投資收益達4,273億元，年增3,678億元，為上市櫃公司冠軍，與長榮、陽明共為國內航運三雄的萬海，企業獲利後轉購置不動產都不意外，也搶在內政部規劃法人購屋許可制前搶搭最後上車潮，有利資產配置，無貸款亦彰顯豪宅現金去化效益，並降低後續升息風險。