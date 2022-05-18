新北十大熱門購屋路段 淡水、汐止這些路入榜

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計雙北市近一年雙北市十大熱門購屋路段，台北市由中山區林森北路以287筆交易居冠，新北市則是中和區景平路以330件拿下榜首。

其他熱門交易路段，北市包括民權東路六段、松江路、新生北路二段，內湖路、吳興街等；新北市則包含淡水沙崙路一段、 新市三路一段、林口文化三路一段、汐止新台五路一段等。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，從熱門購屋路段可發現，多數入榜路段多有生活機能完善、交通便利共通點，房價也相對親民。

另外，近年在大量新案交屋潮的挹注下，蛋白區的淡水區，林口區和汐止區等多條路段，也靠著親民的2、3字頭房價，殺出重圍搶進前新北十大熱門交易路段榜單，改變了過去熱門購屋路段，多位於多位於精華區的現象。

盤點北市近一年前十大購屋路段，中山區林森北路以287件拿下冠軍，陳金萍說明，林森北路沿線商業機能活絡，商店、餐廳林立，但因為地域特殊性，成為北市市中心房價相對偏低的區域，平均單價落在60萬元。

目前套房、中古大樓是林森北路主力產品，以低總價的套房為例，約500-800萬左右即可入手，也吸引不少看中租金投報率的包租客搶入，交易主要集中於林森北路與錦州街交接一帶及條通商圈周邊。

陳金萍表示，想入手北市門牌，但預算又相對有限，在北市前十大購屋路段中，也還是有機會找到「6字頭」以下相對親民的路段，如內湖區內湖路一段及信義區吳興街，住宅均價分別為59.8萬/坪、58.9萬/坪。

新北市由中和區「景平路」330件交易，奪下雙北市熱門購屋路段榜首。

陳金萍表示，景平路是新北中和區的主要交通幹道，沿線商家林立、且沿路設有環狀線中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四座捷運站點，相對其他環狀線已行經的行政區，如板橋、新店來說，景平路親民的4字頭房價，更是受到通勤、購屋族的青睞。