蝦皮稱霸網購電商 網點出2大愛用原因
image source：網友提供
文／陳羿郿
疫情加速電商的發展，根據資策會MIC調查，高達92%消費者有行動購物習慣，最大宗消費者愛用的網購平台App為蝦皮購物（64%），其次依序為momo購物（40%）、PChome 24h購物（27%）、Yahoo購物中心（14%）與PChome商店街（11%）。
而全年齡皆最常使用蝦皮購物App，特別是18~25歲族群高達八成，26~55歲也有近七成的比例。蝦皮為什麼廣受多數人使用？也曾有網友好奇發問：「這幾年蝦皮崛起，請問蝦皮有什麼好用的功能可以打敗Y拍（Yahoo奇摩拍賣）和露天？」
蝦皮以「免運」、「介面流暢」受網友喜愛
該貼文底下，多數網友指出「免運」是最主要的原因，「超商免運就是爽啊，台灣超商太多」、「免運和9折差很多阿」、「絕對是免運」、「每個月都有固定免運券可以領不用搶」、「會崛起就是免運和補貼啦」。
另外也有網友認為是App介面流暢，「介面好用多了，其他平台比起來跟幼稚園一樣」、「露天、PChome萬年難用介面」、「介面好用多了跟得上手機時代」、「我對介面好感度大增」、「App介面簡單」。
image source：PTT
「蝦皮店到店」討論度高
進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察半年內（2021/11/18～2022/05/16）「蝦皮」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，發現大部分民眾都是在討論「蝦皮店到店」、「店到店」、「養套殺」等。
因蝦皮去(2021)年甫推出店到店服務，除了廣設自家的實體店面，還與OKmart、美廉社、亞太電信等合作，拓展取貨點數量。一開始，蝦皮祭出店到店免運優惠吸引不少消費者使用；但從今年起，使用蝦皮店到店寄貨或取貨，需要支付運費，雖然蝦皮每周還是會提供10張以上的免運券，但有消費滿額限制，也讓網友不禁質疑「開始養套殺？」此外，蝦皮店到店的到貨速度慢，也是網友討論的話題。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月18日至2022年05月16日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蝦皮』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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