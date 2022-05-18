快訊

本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

約25%康復者疫後3個月出現新冠後遺症！醫師揭腦霧3大核心症狀

聽奧銀牌選手返台確診住進憲指部 只能洗冷水澡、靠安眠藥入睡

TOYOTA bZ4X純電休旅車網路開賣 今年配額有望一天完銷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA bZ4X純電休旅車超夯售價159.9萬元今日日開放線上訂車。和泰車提供
TOYOTA bZ4X純電休旅車超夯售價159.9萬元今日日開放線上訂車。和泰車提供

TOYOTA bZ4X純電休旅車今（18）日在TOYOTA智慧購APP正式開賣，由於台灣跟日本上市的時間幾乎是同步，而且是休旅車是國內目前銷售最夯的車款，再加上電動車議題，在還沒上市前就吸引許多車迷的目光，市場推估今天就有望完售。

TOYOTA車輛本部長劉傳宏分析，台灣電動車需求不斷成長，預估2025年電動車市占將會達到5%，年銷售量達2.2萬台；另外，環台電能生活圈的部分，TOYOTA據點跟士林電機合作，增加充電站，同時也跟華城電機的e value合作，同時還推出車主專屬APP，可以快速找到充電站。

國內的汽車達人認為， bZ4X電動車是TOYOTA全新設計，跟燃油車的設計模式完全不同，增加電池組的強化安全設計，駕駛及乘客都非常舒適，寬廣的乘座空間；車子設計採低重心、高剛性前後特殊設計，全面保護電池組；在安全配備搭載TSS3.0，擁有40項主、備動的安全設備，所以未上市前就吸引想買電動車的消費者目光，尤其這次的售價非常親民，是一款很有魅力的電動休旅車。

TOYOTA bZ4X純電休旅車的里程達626公哩，售價為159.9萬元，這次的銷售模式很也吸睛，今天正式在網路上開賣。汽車達人分析這款車與日本幾乎同步推出，車迷不用出國就能感受到TOYOTA在電動車的全新布局，價格又比市場預期還低，配額僅300台，所以以目前的熱度分析，今天在線上就可望完售。

TOYOTA bZ4X純電休旅車今天在TOYOTA智慧購APP正式開賣。黃淑惠翻攝
TOYOTA bZ4X純電休旅車今天在TOYOTA智慧購APP正式開賣。黃淑惠翻攝

電動車 休旅車

延伸閱讀

Toyota基地所在日本愛知縣 今早大停水

TOYOTA首款電動車 線上開賣

電動車鏈長多 伺機卡位

能成為新一代電動國民車嗎? TOYOTA bZ4X電動車試駕

相關新聞

特斯拉 進駐新北寶高園區

國際電動車龍頭特斯拉（Tesla）宣布進駐新北市新店寶高智慧產業園區，加上鴻海精密日前也宣布將在寶高園區建置電動車研發基...

南港新豐廠擴產 持續研發力拚國際大廠水準

南港輪胎今天召開股東會，董事長郭林諒表示，展望2022年，台灣新豐廠已完成2萬條擴產計畫，以因應國內外市場需求，並持續提...

產業轉型都在做行動支付 要靠哪招出奇制勝

不少產業龍頭跨業，都做行動支付，想以服務綁住用戶消費、賺消費拆帳利潤，全家便利商店（5903）與網路家庭（8044）都有各自的支付工具，還合作新的電子支付事業「全盈支付」，但新服務「全盈+PAY」上市，業界驚訝於新客戶優惠僅有註冊免費送美式咖啡，推薦好友送拿鐵，補貼堪稱近期業界最低。

蝦皮稱霸網購電商 網點出2大愛用原因

「超商免運就是爽啊，台灣超商太多」、「免運和9折差很多阿」、「絕對是免運」、「每個月都有固定免運券可以領不用搶」、「會崛起就是免運和補貼啦」。

TOYOTA bZ4X純電休旅車網路開賣 今年配額有望一天完銷

TOYOTA bZ4X純電休旅車今（18）日在TOYOTA智慧購APP正式開賣，由於台灣跟日本上市的時間幾乎是同步，而且...

太陽能板下雞蛋香，不僅很「來電」，還解決農地痛點

《遠見》實地走訪雲林，菜園或香菇寮上頂著一片片太陽能板的景象，愈來愈常見。業者還在週遭飼養高經濟價值的白弱青穀烏雞，下的蛋一顆高達25元，能源業和農牧業都賺到「前景」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。