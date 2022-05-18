TOYOTA bZ4X純電休旅車網路開賣 今年配額有望一天完銷

TOYOTA bZ4X純電休旅車今（18）日在TOYOTA智慧購APP正式開賣，由於台灣跟日本上市的時間幾乎是同步，而且是休旅車是國內目前銷售最夯的車款，再加上電動車議題，在還沒上市前就吸引許多車迷的目光，市場推估今天就有望完售。

TOYOTA車輛本部長劉傳宏分析，台灣電動車需求不斷成長，預估2025年電動車市占將會達到5%，年銷售量達2.2萬台；另外，環台電能生活圈的部分，TOYOTA據點跟士林電機合作，增加充電站，同時也跟華城電機的e value合作，同時還推出車主專屬APP，可以快速找到充電站。

國內的汽車達人認為， bZ4X電動車是TOYOTA全新設計，跟燃油車的設計模式完全不同，增加電池組的強化安全設計，駕駛及乘客都非常舒適，寬廣的乘座空間；車子設計採低重心、高剛性前後特殊設計，全面保護電池組；在安全配備搭載TSS3.0，擁有40項主、備動的安全設備，所以未上市前就吸引想買電動車的消費者目光，尤其這次的售價非常親民，是一款很有魅力的電動休旅車。