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億光開發紫外線產品 抑菌率高達99.9%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
億光電子樹林總部(億光電子/提供)
億光電子樹林總部(億光電子/提供)

疫情改變人們的生活方式，大眾待在室內的時間變多了，相對地，對於生活空間中的殺菌防護也越趨重視，針對疫情後的生活型態，億光電子（2393）開發一系列UVC LED（275nm）紫外線產品，搭配億光UV-C LED 封裝專利技術，經由SGS第三方實驗室測試認證，抑菌率高達99.9%。

億光電子表示，在這次的疫情暴發之前億光已落實各項防疫布署，在空調部分全面加裝UV LED抑菌淨化機，在這波高峰感染期，疫光樹林總部雖有廠區外病毒侵入造成確診同仁，但期間廠區內未再有有交叉感染的事證，證實UV LED抑菌淨化機能消滅新冠病毒，該產品近期的詢問度亦快速增加。

該項產品能適合大醫療院所、防疫旅館、政府機關、大專院校及賣場，藉由空氣循環原理，在輕隔間的空調出風口內安裝，可直接有效地去除空氣中的懸浮病毒及細菌。UV-C LED可強效殺菌，具波長短（275nm）、能量高的特性，可以在短時間內破壞微生物（如細菌、病毒、芽孢等病原體）細胞中的 DNA（去氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子結構，經由UV-C LED照射後可以讓微生物無法再繼續孳生病菌，並針對上層空氣中的飛沫及細菌進行循環消毒，確保消毒後的空氣能流通，與下層空氣混合，大幅降低透過氣溶膠傳播機率，有效抑制病毒傳撥。

該產品是經中央研究院生物醫學科學研究所林宜玲研究員團隊協助確認，UVC LED（275nm）可有效消滅COVID-19病毒。億光持續在後疫情時代下守護每個家庭，打造更佳安全環保的居家生活環境。

億光電子董事長葉寅夫(億光電子/提供)
億光電子董事長葉寅夫(億光電子/提供)

LED 億光 疫情

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