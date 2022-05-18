億光開發紫外線產品 抑菌率高達99.9%

疫情改變人們的生活方式，大眾待在室內的時間變多了，相對地，對於生活空間中的殺菌防護也越趨重視，針對疫情後的生活型態，億光電子（2393）開發一系列UVC LED（275nm）紫外線產品，搭配億光UV-C LED 封裝專利技術，經由SGS第三方實驗室測試認證，抑菌率高達99.9%。

億光電子表示，在這次的疫情暴發之前億光已落實各項防疫布署，在空調部分全面加裝UV LED抑菌淨化機，在這波高峰感染期，疫光樹林總部雖有廠區外病毒侵入造成確診同仁，但期間廠區內未再有有交叉感染的事證，證實UV LED抑菌淨化機能消滅新冠病毒，該產品近期的詢問度亦快速增加。

該項產品能適合大醫療院所、防疫旅館、政府機關、大專院校及賣場，藉由空氣循環原理，在輕隔間的空調出風口內安裝，可直接有效地去除空氣中的懸浮病毒及細菌。UV-C LED可強效殺菌，具波長短（275nm）、能量高的特性，可以在短時間內破壞微生物（如細菌、病毒、芽孢等病原體）細胞中的 DNA（去氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子結構，經由UV-C LED照射後可以讓微生物無法再繼續孳生病菌，並針對上層空氣中的飛沫及細菌進行循環消毒，確保消毒後的空氣能流通，與下層空氣混合，大幅降低透過氣溶膠傳播機率，有效抑制病毒傳撥。