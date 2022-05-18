太陽能板下雞蛋香，不僅很「來電」，還解決農地痛點

《遠見》實地走訪雲林，菜園或香菇寮上頂著一片片太陽能板的景象，愈來愈常見。業者還在週遭飼養高經濟價值的白弱青穀烏雞，下的蛋一顆高達25元，能源業和農牧業都賺到「前景」。

台灣積極發展再生能源，太陽能光電近幾年的裝置容量成長快速。

根據經濟部能源局統計資料，2015年開始推動農電共生時，光電的裝置容量僅884MW（千瓩），截至今年（2022）3月，裝置容量已達8045MW，占整體再生能源67.4％，成長超過9倍。

其中，有不少太陽能電光電場是建在農地上，屬於「農電共生」配套。

去年底，經濟部選定的嘉義台糖大林糖廠，推動名為「曙光計畫」的農電共生示範園區正式動工，規劃1.5MW的案場預計在今年底前完成，就是希望透過先行試驗，證明農電共生對農作物沒有影響，以實際行動擺脫「真種電、假種田」的亂象。

曙光計畫採用的是追日型的發電系統，全天候追蹤太陽方位與角度，獲得最佳的發電效益。

同時，太陽能板柱間距7米、高度高於4.5米，這樣的設計讓耕地的日照均勻，不會有照不到陽光的死角，又有足夠的空間使用機械耕作。

雲林光電裝置容量全國最大，田間可見混合型農電場

而在「曙光」露出之前，民間光電業者向義大利及日本等在農電共生已有多年發展經驗的國家取經，屋頂種電、屋下種田，已經成功試行多年，用實績證明農電共生的可行性。

目前擔任太陽光電發電系統公會理事長的蔡宗融表示，在政府支持光電發展的大環境下，借助國外光電營農型農電共生經驗，他們過去已有8、9年的開發經驗。透過「一地兩用」，將光電發展與農業永續整合。

根據「太陽光電單一服務窗口」網站公開資訊，國內閒置、可作光電利用的公有土地，以雲林縣及彰化縣兩縣分居第一、第二，潛在裝置容量各有約950MW及550MW，也是光電業者推動農電共生的重要地區。

《遠見》實地走訪雲林，廣闊的農地中，愈來愈多屋舍的屋頂架著太陽能光電板。事實上，在中南部不少空曠的農地上，這已經是常見的景象。

簡單來說，這就是小型的太陽能光電場，「屋頂種電、屋下種田」的新樣貌。

走進開陽集團一座位在雲林麥寮的太陽能光電場中，可以看到屋頂種電、棚下種香菇的農電共生營運模式。

同時是開陽集團董事長蔡宗融表示，自2013年開始建置第一座太陽能農棚起，就著手太陽光電與農業的結合。

邊發電，邊種香菇兼養雞，太空包再循環利用

2018年，再納入綠色循環經濟的想法，就建置了第一座太陽能綠色循環處理廠，以一日製肥生物技術，把廢棄的太空包、禽畜糞便，製作成有機肥料，或者再製為太空包，真正做到循環經濟。

開陽集團旗下開陽國際生技副總經理黃正賢指出，開陽與農業試驗所合作，2018年開始引入日本香菇環控多層架栽培。

以太空包模式種植香菇，利用溫度、溼度等環境生長控制的技術管理，香菇可以全年生產，與台灣傳統一年一收、夏天高溫無法種植的狀況相比，大幅提高經濟效益。

此外，香菇農場採取立體式的多層架種植，也帶來產量上的突破。傳統做法是將太空包放置在地面，產能受到限制。新的方式令產量增加了4倍，土地面積的使用也省了7倍。

另外根據規定，營農型農地的遮蔽率為40％、非營農型農地遮蔽率為70％。

因此，業者在週遭的空地上，飼養高經濟價值的白弱青穀烏雞，所生的雞蛋市價一顆高達25元，為農地的使用價值與農作的收益再添一項。

一點也不浪費的是，每個太空包可以生長與收成兩次，兩次收成完後，將廢棄的太空包回收再利用，拿來種木瓜、玉女蕃茄等，也可以一併做為雞飼料，不僅增加雞的營養，也符合循環經濟的應用。

解決綠電發電、農地利用與青農人力需求

開陽集團目前擁有150座營農型太陽能農棚，裝置容量達51.43MW，還有種植20多種農作物的經驗。

蔡宗融認為，太陽能發電加上農產耕作，彼此可以互補，絕對有成功機會。

蔡宗融認為，政府規定太陽能板的遮蔽率不能超過40％，依照植物的光飽合點來選擇適合的農作物，才是農電共生能成功的關鍵。

在透光率60％的條件下生長狀況良好的農作物，包括大黃瓜、小黃瓜、青椒、芹菜、空心菜、青江菜、釋迦、神祕果、玉女蕃茄、玉米、菠菜、茼蒿、蘿蔓等。

開陽集團推動農電共生幾年來，不僅屋頂種電滿足了綠電發展的需求，屋下種田，也解決了長期以來農業人口老化，農地不得不休耕、閒置的痛點。

比如與虎尾科大產學合作，學生一週來農電場上班3天，解決青農就業的問題。

農電共生遵循中央政策，由地方來執行，再透過企業來響應，為產業建立穩固的發展模式，將土地活化的目標，導入科技的應用，創造農地再生與能源再生的價值。

（本文出自2022.5.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）