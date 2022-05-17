日勝生今年推案量估達200億元 Q3祭僑安新村B區危老案
日勝生（2547）今（17）日在法說會上表示，今年公司預計推出兩大新案，均規劃在今年第3季推出，其中市場推估總銷約150億元「僑安新村案B區」危老重建案，以及三芝「日初不老莊園2」將同步登場，總計今年推案量估達200億元。
位於台北市光復南路260巷與280巷間的「僑安新村案B區」危老重建案，因地段相當精華，市場初估，全案總銷約150億元，其中日勝生約分回50%；日勝生表示，若下半年疫情趨緩，新案將在第3季開工並推出，全案預計2027年第3季完工取得使用執照。
至於日勝生先前在三芝規劃銀光計畫「日初不老莊園」也將推出第二期，日勝生指出，三芝「日初不老莊園」一期已接近完銷，預計第3季推出西側面積約1,208坪基地之二期銷售，並在2025年第4季取得使照。
台中捷運綠線聯開案方面，目前公司手中握有「崇德站」、「櫻花站」、「南屯站」三大案，其中「崇德站」、「櫻花站」將在2023年上半年開工，「南屯站」預計下半年動工。
至於總銷初估約100億元的高雄火車站站東舊宿舍案，預計在2024年第4季推出，全案目標2028年第4季拿使照。北市館前路聯合大樓案計畫2024年第4季銷售，2029年第2季完工。
日勝生近年也耕耘水資源領域，公司旗下日鼎水務公司的「桃園污水下水道BOT」，目前用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理汙水量10萬噸；後續第三期，規劃納入八德、內壢、擴大桃園延平地區、龜山的用戶接管作業，預計2026年底完成，屆時接管戶數將達19.1萬戶。目標2047年大桃園地區用戶接管數達25.1萬戶。
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