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看好台中房市 國建砸6.12億購入台中北屯408.09坪地

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

國泰建設（2501）今（17）日公告取得台中市北屯區崇德段土地及地上物，據國建公告內容，該案土地面積約408.09坪，建物面積約140.55坪，全案總交易金額約6.12億元。該案未來將興建住宅大樓出售。

國泰建設今年首季營收達10.45億元，較去年同期27.59億元減少62.1%，稅後虧損達2.22億元，虧損較去年同期擴大，每股淨虧0.19元；國建指出，今年首季因無完工新案入帳挹注，以致單季虧損。

國建表示，雖然首季營運較低，不過今年整體營運不看淡，總計公司全年將有四大案完工交屋、合計完工金額超過百億元，包括總銷18億元「國泰悅」、28億元「國泰Mega+」，以及25億元「國泰朋」和31億元「國泰田」，今年全年營運可望優於去年表現。

國泰

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