抗疫利器 納諾*-KY霧化防疫門打進政府單位

納諾*-KY（6495)旗下諾康生醫自有品牌「OHTrust歐舒特」營運版圖拓展傳佳音，訂閱式服務的抗疫產品「霧化防疫門」近期成功進軍台北市政府、台北市議會、警察局、果菜市場、幼兒園等相關單位，每月逐步穩定貢獻諾康生醫業績。

不僅如此，隨疫情升高，諾康也提供台北醫學大學檢疫站、疫苗施打站、醫院診間、等候區等多台霧化器，保護第一線醫護人員與前往民眾的安全，落實企業社會責任，納諾*-KY與台灣全民一同齊心共同抗疫。

納諾*-KY表示，「OHTrust歐舒特」使用公司開發的「納米離子水」，並進行皮膚及黏膜的保養防護研發而成，不僅通過美國食藥署(FDA)認證，且獲得長庚大學、SGS、中科院、台北醫學大學一系列檢驗認證，通過41項抗菌檢測、6項病毒殺滅檢測，100％氫氧負離子可穿透冠狀病毒的四層蛋白層，破壞核糖核酸，達到近百分百抑菌，可以抑制腸病毒、AB型流感病毒、沙門氏桿菌、白色念珠菌等，且經實測使用防護納離水前及使用後的結果顯示，細菌總落菌數可大幅降低近99％，是「霧化防疫門」受到政府、醫院、學校等機關採用的關鍵。

除「霧化防疫門」外，OHTrust品牌相關系列產品還包括全方位防護納米離子水、全方位漱口水、口腔噴霧、空間除臭噴霧、食物蔬果潔淨噴霧，以及適用於寵物身上的寵物除臭噴霧、貓砂除臭噴霧等，因與市售其他產品更強調具有天然無毒、安全、無刺激與過敏性的差異區隔，深受消費者認可，尤其是「全方位防護納離水」在這疫情間也有明顯的訂單量暴增之情形，再搭配霧化器，更提供室內空間主動式防疫功能，透過霧化納米離子水在空中攔截氣溶膠病毒，阻止病毒擴散，目前OHTrust已於全台40幾家藥局、電商平台上架銷售，挹注納諾*-KY健康生醫事業體的銷售業績每月有約新台幣百萬元水準，隨著後續新品持續推出，有望再進一步帶動銷售業績向上攀升。

納諾*-KY成立於2006年，致力於研發、生產、銷售高端新材料及新技術，以「納米技術」發展為核心，布局在「納米材料」、「環保科技」、「健康生醫」三大領域板塊，秉持著尊重環境的物理方式與極具價格競爭性的優勢，協助客戶用低成本、天然無毒等方式解決健康、空污、土壤汙染、廢水相關問題，達到淨零排放ESG為目標。

納諾*-KY表示，公司以納米離子水(NSIW)為基底技術，一方面，積極開發健康生醫相關防護產品，同時執行精準行銷策略，致力於拉升諾康生醫的自有品牌「OHTrust歐舒特」品牌力與市占率表現，挹注納諾*-KY健康生醫事業體的營運展現良好的成長動能。

另一方面，公司也瞄準環保科技所布局的洗水、洗土、洗空氣三大業務市場龐大的商機，戮力開拓市場版圖，尤其在洗水方面，已將納米離子水(NSIW)結合自主開發專利的納米微氣泡設備(NBS)技術導入台灣多家大型洗衣廠內，第一階段測試成果成效良好，也解決了洗衣廠長年以來所面臨的大量用水、洗潔劑、廢水排放等問題。

納諾*-KY期待下半年相關服務正式導入開花結果，穩定的需求量帶動訂閱式服務的收入增加，創造公司整體營運更上一層樓。