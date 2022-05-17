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Uber與Uber Eats提供外送夥伴確診補助 得先送滿100單

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber與合作計程車車隊和Uber Eats今（17）日宣布，對新冠肺炎確診且需隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴提供一次性經濟援助計畫，預計投入總金額達新台幣1,500萬元。為在疫情期間選擇上線服務社會大眾的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴提供額外社會支持。

Uber指出，在5、6月間，因新冠病毒肺炎確診，且需居家照護或於集中檢疫所、醫療院所配合政府指示進行隔離之合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴將可獲得5,000元援助，這筆經費由Uber 與8家合作計程車車隊共同發出，適用於確診日期前30日內完成至少一趟由合作車隊派遣之行程服務的合作車隊職業駕駛，需要提出健保快易通、健康存摺或數位健康證明內的檢測陽性證明截圖，或自主快篩檢測陽性照片，透過 Uber 駕駛端 App 的「幫助」申請。

另外，對確診日前30日完成了100張訂單的Uber Eats外送夥伴，提出健保快易通內的檢測陽性證明，三劑新冠疫苗接種記錄，也能獲得3,000元的補助。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，Uber 與車隊合作夥伴，以及 Uber Eats 推出經濟援助計畫，支持在疫情下生活的政府策略，希望持續提供民眾所需的行程以及餐飲、生鮮日用品外送服務。

Uber 疫情

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