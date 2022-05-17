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訂閱式抗疫服務夯 納諾*-KY霧化防疫門獲多處官署採用

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
納諾董事長呂鴻圖（左）與台北醫學大學前副校長謝明哲合影。業者／提供
納諾董事長呂鴻圖（左）與台北醫學大學前副校長謝明哲合影。業者／提供

近期台灣疫情升溫！納諾*-KY（6495）旗下諾康生醫科技自有品牌「OHTrust歐舒特」，推動訂閱式服務的抗疫產品「霧化防疫門」，成功進軍台北市政府、台北市議會、警察局、果菜市場、幼兒園等相關單位。諾康也提供台北醫學大學檢疫站、疫苗施打站、醫院診間、等候區等多台霧化器，保護第一線醫護人員與前往民眾的安全。

納諾表示，OHTrust歐舒特使用納諾開發的「納米離子水(NSIW)」，並進行皮膚及黏膜的保養防護研發，陸續通過美國食藥署（FDA）認證，亦取得長庚大學、SGS、中科院、台北醫學大學一系列檢驗認證，通過41項抗菌檢測、6項病毒殺滅檢測，100％氫氧負離子可穿透冠狀病毒的四層蛋白層，破壞核糖核酸，達到近百分百抑菌，可以抑制腸病毒、AB型流感病毒、沙門氏桿菌、白色念珠菌等，且經實測使用防護納離水前及使用後的結果顯示，細菌總落菌數可大幅降低近99％，讓「霧化防疫門」獲政府、醫院、學校等機關採用。

OHTrust品牌相關系列產品還包括全方位防護納米離子水、全方位漱口水、口腔噴霧、空間除臭噴霧、食物蔬果潔淨噴霧，以及適用於寵物身上的寵物除臭噴霧、貓砂除臭噴霧等，因與市售其他產品更強調具有天然無毒、安全、無刺激與過敏性的差異區隔。

其中，「全方位防護納離水」在這疫情間訂單顯著成長，再搭配霧化器，可提供室內空間主動式防疫功能。OHTrust已於全台40幾家藥局、電商平台上架銷售，每月挹注納諾健康生醫事業體百萬元業績。

納諾*-KY成立於2006年，專注於研發、生產、銷售高端新材料及新技術，以「納米技術」發展為核心，布局在「納米材料」、「環保科技」、「健康生醫」三大領域板塊，秉持著尊重環境的物理方式與極具價格競爭性的優勢，協助客戶用低成本、天然無毒等方式解決健康、空污、土壤污染、廢水相關問題，達到淨零排放ESG為目標。

納諾

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