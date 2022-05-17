快訊

「烏克蘭需要英雄」：馬立波守軍撤離鋼鐵廠

台灣首府大學全面停辦 師生嘆「該來的還是來了」

北市再爆副發言人「快篩陽」 柯文哲嘆：明起又每天要篩了

WeMo Scooter導入Google地理空間技術 掃碼就可還車

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣智慧共享電動機車新創WeMo Scooter導入Google ARCore Geospatial API，民眾租完車後，只要手機掃一下即可定位還車，共享出行智慧又減碳。

WeMo Scooter是台灣早期跨入亞洲智慧共享機車發展的先驅，服務上線至今，已創下逾 1億騎乘公里，也是亞洲第一家運用Google定位技術的智慧車聯網公司，不僅縮短租、還車時間，也呼應聯合國與台灣2050 「淨零碳排放」目標。

Google I/O日前才正式發表Google ARCore Geospatial API技術，這項地理空間API存取Google位於全球各地的地理空間資訊，提供類似Live View的AR街景導引技術，在3D地圖中更方便引導使用者從任一地點到達另一個指定地點。開發者利用這項技術可以做相關服務，例如引導用戶到最近的租借處還車或借車。

WeMo Scooter率先導入產品服務，車輛租借率成功提升 7.5%，透過GPS 獲取用戶位置，使用街景數據比對，就像是將用戶放進結合現實世界的地圖裡面。增進用戶租車、騎車、還車的便利性，打造更友善的行車生態，透過 APP 的實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下一位用戶創造更快速尋車的便利性。

威摩科技 WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，導入Google ARCore Geospatial API ，只是一小步，未來還有更多令人興奮的挑戰，WeMo Scooter目標是成為亞洲與世界的共享電動機車。

Google WeMo AR

延伸閱讀

共享電動機車平台定位更精準 租借成功率提升7.5%

金管會、富邦地圖標示遭改輸不起 Google：最快時間回復

鄉民挖出Google地圖相似度超高「蕃薯島」 網驚：平行台灣？

Google接下來將把更多Android 13應用功能帶進Android TV

相關新聞

竹北最賺3戶曝光 第一名賺一倍、2310萬元

新竹房市近幾年房價節節高升，造成當地及全台熱門話題。根據3月清華安富房價指數統計顯示，新竹縣市房價指數與10年相比上漲三...

Uber推經濟援助 外送員、駕駛確診最高可獲3千至5千元

國內疫情居高不下，Uber 暨合作計程車車隊和 Uber Eats今宣布，針對新冠肺炎確診，且需要隔離的合作車隊職業駕駛...

桃機公司出席ACI亞太區理事會 加強合作迎疫後復甦

國際機場協會亞太區（Airports Council International Asia-Pacific）第33屆理事...

TOYOTA bZ4X純電休旅車登台 售價159.9萬元、限量300台

TOYOTA bZ4X純電休旅車17日全新登場，bZ4X純電休旅的里程達626公哩，售價為159.9萬元，bZ4X幾乎與...

和泰發表純電休旅bZ4X 售價159.9萬、首波僅300台

和泰汽車跨入電動車領域，發表台灣TOYOTA首款純電休旅bZ4X，和泰總經理蘇純興表示，bZ4X採單一等級設定，幾乎與日...

8年級買房有多難？台北市不吃不喝8年才能存到頭期款

8年級生買房有多困難？據聯徵中心資料顯示，2021年六都20~30歲的8年級生中，共有2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。