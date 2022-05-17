WeMo Scooter導入Google地理空間技術 掃碼就可還車

台灣智慧共享電動機車新創WeMo Scooter導入Google ARCore Geospatial API，民眾租完車後，只要手機掃一下即可定位還車，共享出行智慧又減碳。

WeMo Scooter是台灣早期跨入亞洲智慧共享機車發展的先驅，服務上線至今，已創下逾 1億騎乘公里，也是亞洲第一家運用Google定位技術的智慧車聯網公司，不僅縮短租、還車時間，也呼應聯合國與台灣2050 「淨零碳排放」目標。

Google I/O日前才正式發表Google ARCore Geospatial API技術，這項地理空間API存取Google位於全球各地的地理空間資訊，提供類似Live View的AR街景導引技術，在3D地圖中更方便引導使用者從任一地點到達另一個指定地點。開發者利用這項技術可以做相關服務，例如引導用戶到最近的租借處還車或借車。

WeMo Scooter率先導入產品服務，車輛租借率成功提升 7.5%，透過GPS 獲取用戶位置，使用街景數據比對，就像是將用戶放進結合現實世界的地圖裡面。增進用戶租車、騎車、還車的便利性，打造更友善的行車生態，透過 APP 的實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下一位用戶創造更快速尋車的便利性。

威摩科技 WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，導入Google ARCore Geospatial API ，只是一小步，未來還有更多令人興奮的挑戰，WeMo Scooter目標是成為亞洲與世界的共享電動機車。