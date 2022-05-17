快訊

「烏克蘭需要英雄」：馬立波守軍撤離鋼鐵廠

台灣首府大學全面停辦 師生嘆「該來的還是來了」

北市再爆副發言人「快篩陽」 柯文哲嘆：明起又每天要篩了

高鐵桃園站前地上權今簽約 國壽砸260億打造娛樂商務城

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
高鐵桃園站前最大地上權招商案。圖／第一太平戴維斯提供
高鐵桃園站前最大地上權招商案。圖／第一太平戴維斯提供

交通部鐵道局與國泰人壽今（17）日舉辦「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」簽約典禮，該案位於高鐵桃園前站，國泰人壽預計將打造複合式休閒娛樂商務城，投入金額約260億元，未來透過桃園前站與後站兩大投資案的串聯，豐富的辦公、商業與休閒娛樂機能將使高鐵桃園車站特定區成為桃園新都心，更推升桃園成為台版東京丸之內。

國泰人壽看好桃園市未來發展，長期投資布局高鐵桃園車站周邊，2012年起即投入200億元在青埔地區打造大型OUTLET、影城、水族館與飯店等商業設施，已成為北台灣民眾重要休閒去處。

該案為70年地上權，位於高鐵桃園站前區域，國泰人壽將再投入260億元資金，打造出複合式休閒娛樂商務城「置地廣場．桃園」，融合桃園都市發展脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公約5.2萬坪、購物商場約5.6萬坪、星級旅館約9,000坪等，總開發樓地板面積達約15萬坪。

第一太平戴維斯協理戴廣平表示，軌道經濟持續發酵，六都的捷運路網規劃與開發、高鐵延伸線等重大交通建設，皆吸引投資人與自用者的目光。

從去年至今，鐵道局的高鐵台中烏日站、桃園站前、新竹專二地上權皆已順利招商，高鐵新竹專一地上權正在公告招商中。未來鐵道局持續研議釋出中、南部多個高鐵車站的大型地上權開發案，隨著科技業南下擴廠，交通建設成為南北串連的重要基礎，軌道經濟的吸引力將進一步發酵。

高鐵 國泰人壽 地上權

延伸閱讀

桃園備輝瑞抗病毒口服藥2萬劑 醫院診所這樣分配

桃園公布第2波酒駕累犯！他2個月內二度酒駕 無碼照曝光

國壽擬投資260億元 高鐵桃園前站開發案今簽約

桃園高鐵站前開發案今簽約 預計可創2萬個就業

相關新聞

打3劑疫苗自選「3+4」要賠 金管會回答3大爭議一次看

近期防疫險爭議燒不完，包含富邦產開第一槍拒絕買超過1張防疫險者核保，引發民怨，理賠爭議也層出不窮，包含密切接觸者打3劑疫...

防疫險之亂 高嘉瑜批金管會遇到富邦就轉彎

富邦產險拒承保防疫險，引發民怨，民進黨立委高嘉瑜今天指出，從2020至今，多次質詢金管會遇到富邦就轉彎，從日盛金合併案到...

解析自選3+4防疫險爭議 保險學者：可獲隔離通知應理賠

防疫政策持續放寬，「0+7」新制今上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，但指揮中心昨晚急轉彎，強調民眾仍保有維持「...

高嘉瑜批遇到富邦就轉彎 金管會：不可能

富邦產險開第一槍拒承保已投保超過1張防疫險的保戶，引起民怨，民進黨立委高嘉瑜更痛批「金管會遇到富邦就轉彎」。金管會今澄清...

自選「3+4」防疫險賠不賠？ 產險業看法不一再掀爭議

防疫政策持續放寬，「0+7」新制今上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，但指揮中心昨晚急轉彎，強調民眾仍保有維持「...

保險業總工會三點聲明 譴責防疫保單重複投保退件

中華民國保險業務聯合總工會今(17)日以「譴責奧步 反對卸責 力挺保戶」為題，發表三點聲明，譴責產險公司對於防疫保單重複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。