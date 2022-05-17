高鐵桃園站前地上權今簽約 國壽砸260億打造娛樂商務城

交通部鐵道局與國泰人壽今（17）日舉辦「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」簽約典禮，該案位於高鐵桃園前站，國泰人壽預計將打造複合式休閒娛樂商務城，投入金額約260億元，未來透過桃園前站與後站兩大投資案的串聯，豐富的辦公、商業與休閒娛樂機能將使高鐵桃園車站特定區成為桃園新都心，更推升桃園成為台版東京丸之內。

國泰人壽看好桃園市未來發展，長期投資布局高鐵桃園車站周邊，2012年起即投入200億元在青埔地區打造大型OUTLET、影城、水族館與飯店等商業設施，已成為北台灣民眾重要休閒去處。

該案為70年地上權，位於高鐵桃園站前區域，國泰人壽將再投入260億元資金，打造出複合式休閒娛樂商務城「置地廣場．桃園」，融合桃園都市發展脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公約5.2萬坪、購物商場約5.6萬坪、星級旅館約9,000坪等，總開發樓地板面積達約15萬坪。

第一太平戴維斯協理戴廣平表示，軌道經濟持續發酵，六都的捷運路網規劃與開發、高鐵延伸線等重大交通建設，皆吸引投資人與自用者的目光。

從去年至今，鐵道局的高鐵台中烏日站、桃園站前、新竹專二地上權皆已順利招商，高鐵新竹專一地上權正在公告招商中。未來鐵道局持續研議釋出中、南部多個高鐵車站的大型地上權開發案，隨著科技業南下擴廠，交通建設成為南北串連的重要基礎，軌道經濟的吸引力將進一步發酵。