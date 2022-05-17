華夏：Q2供需轉趨平衡 PVC價格有撐

台聚集團旗下PVC（聚氯乙烯）廠華夏（1305）今（17）日下午召開法說會。華夏發言人胡吉宏表示，五一假期後大陸PVC庫存已見開始下降，且5月起台灣、日本、韓國、泰國及印尼，有密集VCM或PVC廠計劃性歲修，若考慮4月以來需求虛弱導致PVC廠非計劃性減產後，預期亞洲第2季整體PVC供需可趨平衡，PVC價格有撐。

胡吉宏強調，近2年來PVC新開產能僅約2~300噸，對於整體PVC市場供需面其實影響有限，影響供需、市場價格最大的因素還是各廠之間的開工率。目前華夏本身維持90-100%的開工率，大陸同業的開工率則約80%。在產能供需趨穩，第2季營運應可較第1季為佳。

胡吉宏指出，3月以來大陸疫情升溫，部分城市輪流封控造成物流不順，沿海PVC庫存從第1季之低水位快速累積。但大陸PVC期貨及內貿價格五一假期後已止跌上揚，基建相關之管材、電線、電纜等需求率先回溫、電纜等需求率先回溫，預期疫情管控鬆綁後，整體內需市場朝正向發展。

據大陸塑化媒體報導5月PVC歲修規模月增約10%，電石出廠價格則自4月底之低價區已上漲超過12%，PVC價格具有支撐。市場人士預估，自5月起，大陸PVC將逐漸自出口市場起將逐漸自出口市場轉回內貿市場。