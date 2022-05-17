東森購物網平均薪資40,596元 擴大徵才500職缺

東森（2614）旗下東森購物網今年第1季獲利再創新高，因應未來業務擴充，宣布今年將擴大徵才，共計開出500個職缺，包含電子商務商品開發、網路行銷人員、社群媒體人員、營運專案人員、跨境電商人員、行為分析師、會員行銷主管、購物專家等。

根據2021年面試趣、比薪水的調查，東森購物網的平均月薪40,596元，在「十大熱門求職電商」中排名第二。東森集團旗下除了東森購物網，還有Ettoday新聞雲、東森自然美、東森寵物雲及東森直消電商等關係企業，有不同興趣的多元人才，還有機會跨公司、跨部門尋求發展，對求職者而言是另一種優勢。

根據人力銀行的調查，電商已成為前景最夯的行業之一，更是眾多年輕族群投入兼職、斜槓的嚮往指標。目前電子商務部已是東森購物網業績貢獻第一名的部門，平均年齡不到30歲，了解年輕人的喜好，具備流行商品的敏銳度，這次預計徵才150人，主要瞄準熟悉3C、美食、美妝、保健及家電商品的人才。

500個職缺中以「行為學分析師」最特別，東森購物善用大數據來經營客戶，因此要找尋熟悉統計分析、預測模型建置、熟悉機器學習演算法，並具備程式撰寫能力、思考邏輯清晰的優秀人才。電視購物「製作人」要具備懂得說故事、判斷商品優勢的能力，「商品開發」則需要洞察市場商機、挖掘優質商品的能力。

此外，東森購物1999年開台成立至今，已培養出多位優秀的購物專家，「購物天后」斯容在大三學生時期就甄選上購物專家，加入東森超過20年，已是年薪千萬最資深的購物天后，東森購物也希望能找到更多具有專業魅力，擁有分享熱忱的購物專家。

後疫情時代，電商市場被看好未來前景，東森購物過去五年持續處在穩定成長階段，今年第1季合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)為72.6億，獲利4.6億，較去年同期成長12.2%，獲利表現亮眼，今年初東森購物網給出最高6個月年終獎金，薪資4萬以下的基層，每位再加發1萬元獎金。