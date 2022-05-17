中華郵政攜手洗衣業者 推透過i郵箱通路送洗衣物

中華郵政公司為打造i郵箱成為多元智慧物流服務網絡，積極拓展異業結盟，提升使用可及性，即日起與U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可於「速喜樂線上預約」APP，選擇透過郵局i郵箱將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市，進行洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件i郵箱，藉由雙向便利物流，提供民眾快速便捷的「送洗及取件」新服務。

使用速喜樂送洗服務前，請先下載「速喜樂線上預約」APP，選擇「洗衣床組收送服務」，即可取得i郵箱寄件之郵件號碼及驗證碼，將衣物或床組包裝妥當攜至任一i郵箱時，選擇「特約戶寄件」功能，掃讀APP顯示之郵件QR Code列印託運單，並依i郵箱螢幕指示操作，將衣物置入儲格，即可輕鬆完成寄件，送洗全程零接觸。一個i郵箱儲格至多可送洗6公斤的衣物，以不超過兩套床組或十件衣物為基準，洗衣費一次420元。

中華郵政公司已於全國布建超過2,400座i郵箱，整合物流、金流及資訊流功能，為全國規模最大之智慧物流設備網絡，具24小時全年無休自助取、寄郵件特性，吸引諸多業者異業結盟，合作項目涵蓋二手物資交換、網購寄件、拍賣取寄件、物資捐贈、物流業者宅轉箱、代收貨款及環保回收（如：咖啡膠囊）等，續新增與洗衣業者合作，方便民眾隨時送洗及領取洗妥衣物，充分發揮「郵件任意門」功能。

中華郵政表示，近日疫情再度升溫，i郵箱零接觸物流，是民眾取、寄郵件最佳選擇，歡迎企業洽談合作方案，運用i郵箱提升產業服務競爭力。