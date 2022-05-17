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和泰發表純電休旅bZ4X 售價159.9萬、首波僅300台
和泰汽車跨入電動車領域，發表台灣TOYOTA首款純電休旅bZ4X，和泰總經理蘇純興表示，bZ4X採單一等級設定，幾乎與日本同步上市，售價159.9萬元，今年配額僅300台，看好台灣電動車市場，未來會向原廠爭取提供更多電動車提供給台灣消費者。
蘇純興表示，順應碳中和趨勢，政府3月底提出2040年全面銷售零碳排車輛、小客車100%電動化目標，這對產業來說非常有挑戰性，但會全力配合，也看好節能減碳車輛需求勢必大幅成長。
蘇純興表示，TOYOTA去年宣布投入350億美元研發30款BEV，並要創造350萬BEV銷售，而台灣2019年起電動車市場就快速成長，預計2025年會達到22000台，佔比達到5%，今年雖只有bZ4X一款電動車，但未來會向原廠爭取提供更多車款。
對於今年車市，蘇純興也說，缺車的狀況仍持續，但日本原廠也承諾，未來情況緩解後，將會增產彌補今年的缺口。他也說，近期因為疫情的因素，來店賞車的民眾減少，但是因為加快交車時間，以及擔憂未來車價上漲等因素，簽單率非常高，只要不缺車，今年銷售表現依然會很亮眼。
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