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8年級買房有多難？台北市不吃不喝8年才能存到頭期款

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

8年級生買房有多困難？據聯徵中心資料顯示，2021年六都20~30歲的8年級生中，共有2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，相較10年前，下滑了2.7%，若以去年台北市平均購屋總價1,907萬元來算，需準備392.84萬元頭期款，等於要不吃不喝8年以上，才能存到買房第一桶金。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價、人口結構改變、晚婚都是讓年輕人佔比下降的原因，不過以2020年、2021年，8年級生房貸資料佔六都比例分別為14.7%、15%，在高房價年代仍然能夠進場買房，主要是因爲30年期房貸減低每月還款負擔、低利與自備款的籌措。

據聯徵中心資料顯示，台北市平均購屋總價約1,907萬元，新北市平均購屋總價1,187萬元，桃園市平均購屋總價888萬元，台中市平均購屋總價954萬元，台南市平均購屋總價842萬元，也是六都中平均購屋總價最低區域，高雄市平均購屋總價874萬元。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，從聯徵中心資料換算，台北市所需頭款為392.84萬元，新北市所需頭款為239.77萬元，桃園市所需頭款為179.38萬元，台中市所需頭款為192.71萬元，台南市所需頭款為171.77萬元，高雄市所需頭款為175.67萬元。

再以主計總處統計2020年工業及服務業受僱員工，25到29歲的平均薪資中位數47.8萬元來看，8年級生在桃園、台中、台南、高雄買房，大約不吃不喝3-4年左右可存到頭期款，但新北市需不吃不喝5年，台北市更需不吃不喝8年以上，才存得到買房的第一桶金。

洪安怡表示，雙北地區的8年級生，若要維持一定的生活品質，又想買房，恐怕相當困難，不少人頭期款還是需要父母資助，也不乏有長輩買房，直接登記在子女名下的案例，另，若是硬著頭皮買房的年輕人，要特別注意市場進入升息循環走勢，切勿將槓桿拉得過高，造成壓力過重的情況。

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