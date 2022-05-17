竹北最賺3戶曝光 第一名賺一倍、2310萬元

新竹房市近幾年房價節節高升，造成當地及全台熱門話題。根據3月清華安富房價指數統計顯示，新竹縣市房價指數與10年相比上漲三成四，然其中卻有不少個案轉手價差漲幅是倍數成長。

好時價根據實價登錄資訊，篩選歷年新竹縣重複交易標的，發現買進及賣出前後價差最高達2,310萬元，甚至可直接購買新成屋。

蒐集新竹縣市自101年7月至111年１月的實價登錄交易資訊，篩選十年來重複交易之房屋標的，結果顯示價差最高前三戶門牌均落在竹北市，最高者竹北市嘉豐南路一段，102年以2,370萬元購入，110年以4,680萬元賣出，價差為2,310萬，漲幅達97.47%。

次高者位於六家八街，103年以1,078萬元購入，110年以3,380萬元賣出，價差為2,302萬元，漲幅高達213.54%。

第三位於隘口六街，102年以1,937萬元購入，106年經過一次轉手後，以2,280萬元賣出，價差為343萬元；110年再以3,873萬元成交，第二次轉手價差為1,593萬元。

進一步觀察嘉豐南路、六家八街與隘口六街三者的房價轉手價差表現，其中以隘口六街轉手價差最大。

根據實價登錄資料顯示，隘口六街價差第二高標的，102年以1,770萬元購入，中間經過一次轉手，106年以2,020萬元賣出，而在110年後又以3,675萬元轉手賣出第三人，第二次價差為1,655萬元。

第三高標的則在102年以1,630萬元購入，110年以3,200萬元賣出，價差為1,570萬元，漲幅達96%。

好時價分析，近年來竹北房市交易量與價格一路狂飆，主因為科學園區長期以來吸引大量科技新貴人口進駐，竹北往返竹科方便，再加上高鐵交通利多，擁有穩定剛性需求，進一步成為投資客炒作熱區，加上後疫情時代物價通膨，造成房價居高不下。