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去年六都2.2萬八年級生購屋扛房貸 四大特徵曝

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

根據聯徵中心統計資料顯示，去年六都20~30歲的八年級生中，共有2.2萬件房貸資料，占比約為六都的15%，每100個申請房貸的購屋族當中，就有15個是八年級生。

以六都分布來看，雙北以外的八年級生平均購置總價842~954萬元的房屋，新北市則是購買1187萬元，台北市的八年級生則平均購買總價約1907萬元，位居六都之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，八年級生購屋以首購為最大宗，這些購屋族群有幾項特徵，一是喜新厭舊，重視社區管理、外觀與公設，偏好屋齡新且管理完善的社區大樓。

第二是年輕人依賴外送餐飲，不喜歡外送選擇較少的區域，因此傳統市場就不見得是重要的選項；第三即使購屋後房貸成為一定負擔，但他們還是希望可以保有一定預算維持生活品質。

第四因為八年級生出社會時間較短，常可發現購屋的自備款多由家人資助等。

聯徵中心資料顯示，去年購屋的八年級中，房貸成數的中位數約為8成，台北市購屋面積最小、房價最高且利率最低，平均購置30.9坪，購屋平均房價約1907萬元，顯示在高房價的環境下，購屋時以坪數換取房價。

樣本最多的則是新北市，有5469個八年級生去年成為房貸一族，平均購置1187萬元的房屋。至於雙北市以外八年級的首購，平均購置房總價842~954萬元，桃園市平均購買888萬元，台中市購買總價較高一些，平均954萬元，台南市總價最低平均為842萬元，高雄市八年級生購屋平均總價為874萬元，雙北以外的區域平均購屋面積都大於42坪。

曾敬德指出，八年級生在高房價年代還能順利購屋有幾個關鍵，包括自備款的籌措、30年期房貸減低每月還款負擔，與低利環境等因素，由於目前市場開始進入升息循環走勢，建議八年級生購屋可以試算未來利率調漲後，是否會壓力過重或影響生活品質。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房貸 房價

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