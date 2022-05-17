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8年級生喜新厭舊、仰賴外送 北市平均購屋總價1907萬元

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據聯徵中心統計資料顯示，去年六都20~30歲的八年級生中，共有2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，等於每一百個申請房貸的購屋族當中，就有15個是八年級生，專家分析，低利、30年期房貸、自備款的籌措都是讓8年級生能進場買房主因。

以六都分布來看，雙北以外的八年級生平均購置總價842~954萬元的房屋，新北市則是購買1,187萬元，台北市的八年級生則平均購屋總價約1,907萬元，居六都之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，八年級生購屋，主要以首購為最大宗，購屋族群有四大特徵，第一為喜新厭舊，包括重視社區管理、外觀與公設，偏好屋齡新且管理完善的社區大樓。

第二為仰賴外送餐飲，較不喜歡外送選擇較少的區域，顯見對年輕人來說，傳統市場並非重要考量。

第三為即使購屋後房貸成為一定負擔，但也盡量保有一定預算，以維護生活品質。

第四為由於八年級生出社會時間較短，常可發現購屋的自備款多由家人資助等。

據聯徵中心資料顯示，去年購屋的八年級中，房貸成數的中位數約為8成，台北市購屋平均總價約1,907萬元，成為六都中購屋面積最小、房價最高、利率最低的區域，平均購置30.9坪，顯示在高房價的環境下，購屋時以坪數換取房價。

新北市樣本最多，有5,469個八年級生去年成為房貸一族，平均購置1,187萬元的房屋。

雙北外八年級的首購，平均購屋總價842~954萬元，平均購屋面積都大於42坪，其中，桃園市平均購屋總價888萬元，台中市平均購屋總價954萬元，台南市平均購屋總價842萬元，也是六都中平均購屋總價最低區域，高雄市平均購屋總價874萬元。

曾敬德指出，八年級生在高房價年代還能順利購屋有三關鍵，包括自備款的籌措、30年期房貸減低每月還款負擔，與低利環境等因素，由於市場開始進入升息循環走勢，建議八年級生購屋可以試算未來利率調漲後，是否會壓力過重或影響生活品質。

資料來源／聯徵中心
資料來源／聯徵中心

房貸 房價

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