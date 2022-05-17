中鋼6月內銷盤價跌 法人仍看好鋼市中長線走勢

中鋼（2002）公布6月內銷盤價，各類鋼品價格每公噸調降新台幣300~500元，整體價格落在預測區間的下緣；法人機構表示，短期鋼鐵價格下跌，中下游業者將有庫存跌價損失的壓力出現，但中長期上，仍看好鋼市表現。

中鋼公布6月內銷盤價，熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料及冷軋鋼捲每公噸調降新台幣500元，電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降300元，整體價格落在預測區間的下緣。

分析師認為，中鋼6月盤價為近三個月來首次的下跌，且因國際鋼價快速轉向下跌，使得中鋼的盤價轉折也加快，觀察4月大多下游鋼廠仍大力拉貨，顯示大多業者在鋼價的高位區補了不少庫存，未來短期可能會有庫存去化或是跌價損失的壓力。

短期影響鋼鐵需求最大的因素，是中國大陸疫情造成的封城，使得市場擔心鋼鐵需求受到負面衝擊，且目前鋼鐵價格位置已高，鋼鐵價格自然有回跌的壓力。不過，長期來看，中國大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，中國大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。

也有法人機構指出，短期鋼市震盪主因中國大陸疫情封城，物流停滯，連帶導致下游需求不振，但隨著中國大陸逐漸解封，旺季遭遞延的需求逐漸釋出，且中國大陸持續實施粗鋼產量壓減政策，預計下半年盤價在供給減少而需求拉動下還會持續上漲，穩住鋼鐵利差，因此，維持中鋼的買進評等。