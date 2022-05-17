【專家之眼】30年期房貸就是房價推手

上週傳出央行有意限縮30年期以上的房貸，引發房地產業的恐慌，並稱其為房市「核彈」。雖央行隨即否認將全面限制，但該議題仍引起市場熱議，確實有必要重新檢視超長年期的房貸的必要性。

我國《銀行法》原本對房貸期限設定為二十年，1995年修訂第38條:「銀行對購買或建造住宅或企業用建築，得辦理中、長期放款，其最長期限不得超過三十年。但對於無自用住宅者購買自用住宅之放款，不在此限。」正式將房貸期限延長至三十年，並增加後段「無自用住宅者購買自用住宅之放款」之例外。

金管會開放30年期的房貸以來，逐漸成為國內消費者的歡迎，甚至推出長達40年的房貸。引用業者的推算，若以年利率1.6%為基礎，20年期房貸一千萬台幣，每月負擔同樣的費用，改用30年的就可以增加約4成的金額，貸款金額可達1392萬，大幅提高購買不動產的意願。

根據統計，30年期以上的房貸，已占整體房貸的4成，若央行限制長年期的房貸，將使得不少消費者無法取得貸款或降低購屋意願，因而引起房地產業者的高度緊張。

內政部3月31日發布的房貸負擔率指標顯示，去年第4季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為37.83%；全國房價所得比為9.46倍。其中又以台北市及新北市最為嚴重，房貸負擔率分別為65.09%及50.02%；房價所得比各為16.29與12.52倍。簡言之，雙北房價飆升，若將所得全數來繳房貸，需十餘年不吃不喝才能還清房貸；房貸占家庭收入的比例相當驚人，以中位數觀之，台北市家戶有約三分之二的收入都拿來支付房貸。

再觀察另一項指標，顯示國人貸款年齡有逐步提升的趨勢，查詢財團法人金融聯合徵信中心整理的房貸統計分析表-年齡別資料，2021年第4季，35歲到40歲的國人房貸比重最高，占全體房貸案件19.21％；其次為40歲到45歲民眾，占比17.38％，合計35歲到45歲年齡層的國人房貸申辦件數，高占全體購屋申辦者的36.59%。

國人購買房屋的目的，就是要擁有一個安全的避風港，退休後生活無虞。然而，這些35歲到45歲主力貸款族群若是選擇30年期的房貸，又購買雙北的不動產，不但須將過半甚至三分之二的所得都用來支付貸款，甚且將持續繳納貸款至65歲到75歲。

由於該年齡層的勞保退休年齡為65歲，導致多數人都已經退休了，還要煩惱房貸問題，掏空所有的退休金。如此人生可真是悲慘至極!

超長年期的房貸，拉長還款期間，宣稱「減低一般民眾房貸之負擔」，實務上卻是讓購屋者購買超乎其能力的不動產，提高其金融槓桿，可能成為購屋者一生的夢魘，使其後半生都在還貸款，並排擠其他的商品購買力。唯一的受益者，就是房市相關業者。蓋超長年期的房貸，鼓勵經濟弱勢者與投機客進場購屋，進而推升房價，讓建商與房仲荷包滿滿。

當市場如當前的經濟環境，進入升息循環時期，房貸負擔率也將水漲船高，這些經濟弱勢者將承受極大的壓力。倘通貨膨脹問題無法解決，升息恐成為長期趨勢。可能重演2004年到2008年我央行升息16次歷史，將重貼現率從1.375%升到3.625%，屆時房貸利息翻數倍，許多房貸族不堪負荷，不動產淪落法拍，房市面臨泡沫化危機，還將衝擊金融業。央行於升息起階段適時踩煞車，只是剛好而已。