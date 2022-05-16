永恆天詩平台300萬元獎金送出了 由二位消費者平分

只花2,500元買奶粉，就中了150萬元的獎金，不是八點檔連續劇裡的橋段或幻想，而是真實的發生在中台灣某直播平台。

「永恆天詩」直播平台，自今年1月起舉辦與台彩「今彩539」同步兌獎活動，提供每月100萬元獎金，與當月指定的「今彩539」開獎日同步開獎。

消費者到平台消費並在外站點取貨，不限金額，即可獲得一組設定號碼，與開獎日公布的頭獎相同，中獎者即可獲得100萬元獎金。如未有民眾中獎，該筆獎金累積到下一期抽獎，並由中獎者平分累積的獎金。

知名直播主林揚竣表示，自今年1月到3月，獎金累積到300萬元，都未有中獎者出現，但4月15日的這期中獎日，經平台系統發現，有兩位幸運中獎者出現。

永恆天詩平台宣布，本期中獎計有兩人，一位是來自雲林縣虎尾鎮，在黃昏市場從事雞肉買賣的翁小姐，另一位是家住彰化市，從事房仲工作的巫先生。

永恆天詩直播平台為昭公信，於今日在神岡直播場區舉辦發送獎金活動，並由公司董事長，也是知名直播主林揚竣頒獎，並恭賀兩位得獎者。

中獎的巫先生和翁小姐在接到扣除稅金的135萬現金後，都異口同聲的說，不敢相信中獎，也很驚喜第一次中獎拿到這麼多的獎金。

巫先生表示，他是用8,000元購買牛樟芝保健食品，選定自己想要的號碼，沒想到竟然中獎。

他說，拿到這筆錢後，先包一個大紅包給父母，再捐出5萬元給流浪狗協會，剩下的錢當購屋頭期款。

另一位得獎的翁小姐，則是用2,500元買奶粉中獎的，她說，會把部分獎金捐給育幼院，這是她平常持續在做的事情。