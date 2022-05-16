市府商圈店租看齊東區 糕餅業者以單坪月租金1萬元進駐

據最新實價租金資料顯示，今年3月市府商圈的忠孝東路五段上的糕餅業者「橘村屋」，以月租25萬元、換算單坪月租金約1萬元左右承租該店面，不僅是睽違七年忠孝市府商圈再現萬元月租行情，該行情更凸顯北市忠孝市府商圈的店租已追上東區。

據實價登錄網資料顯示，近期東區忠孝東路四段出現兩筆店面實價租金，各以月租金每坪6,588元與7,566元進駐商圈，兩相對照之下，今年3月市府商圈的「橘村屋」以月租1萬702元、租下總面積23.36坪的店面，顯示北市忠孝市府商圈的店租已追上東區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於東區與西門町因疫情影響，國際觀光客人次雪崩下滑，以致商圈店面出現大量與長時間空置的災況，反觀緊鄰信義計畫區的忠孝市府商圈，卻看不到店面市場不景氣的狀況。

曾敬德指出，這波觀光商機的不景氣，主要以國際觀光客的商圈為主，但內需型的商圈還能維持相對穩定，尤其像市府商圈這種「類觀光」的內需商圈，白天有上班族、晚上有周邊住戶，周末有信義區的觀光人潮，區域內空置店面很快吸引新的房客進駐，但觀察近一年來在市府商圈開店的，大多是連鎖餐飲與少部分的藥局，顯示不管景氣與疫情怎麼變化，「民以食為天」還是市場上最基本的穩定需求。