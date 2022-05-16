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近一年國內物流倉儲不動產交易 金額達105億元

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據仲量聯行統計，2021年亞太區物流及工業不動產投資額達到482億美元，相較於2020年的320億、2019年的249億，短短兩年內就已翻倍成長，近四年的投資額是年年創下歷史新高，整體空置率更是已經低於十年平均，來到5%。此物流地產投資持續增溫的現象，亦同時在台灣上演。

仲量聯行總經理趙正義表示，台灣物流地產市場近年加速擴張，過去一年來國內物流倉儲不動產交易額達到105億元，包含統一集團陸續在桃園、基隆總共以17.9億元購入總計約1.1萬坪物流倉儲用地；全聯以13.8億元，購入高雄岡山萬坪土地欲建置智慧化冷鏈物流中心等。而強勁的物流倉儲需求成長，也使北部地區近五年來的倉儲租金漲幅已超過50%。

仲量聯行表示，疫情的衝擊使全球線上購物成長迅速，加上台灣高科技半導體、生醫產業的蓬勃發展，也帶動B2B、第三方物流與冷鍊需求的快速成長。

仲量聯行舉例，如MOMO從2015年投入逾40億於桃園建立北區物流中心以來，陸續於台南(2019)、彰化(2022)等地大舉購地，至今已持有超過10萬坪的物流空間。與國泰人壽積極合作的永聯物流，目前在全台共有6座物流園區，管理超過15萬坪的倉庫，且有超過4.5萬坪的物流中心仍在建置中。

趙正義表示，科技化帶動的消費模式與生產流程轉變，使得全球的物流市場需求預估成長樂觀。物流地產具有穩定收益與剛性需求的特性，對於外資、壽險公司、自用型買家等均具高度投資誘因，我們預期未來幾年物流地產的投資將繼續於全台遍地開花。

國泰人壽

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