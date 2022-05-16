快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

華紙：Q2產銷平衡 漲價計劃順利進行

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

華紙（1905）在今（16）日法說會中表示，全球疫情反覆加上俄烏衝突、美中貿易等地緣政治因素，加劇物流運輸更顯嚴峻，增添市場各種成本與供應鏈的不確定性，第2季機動性漲價與調整產品結構，由於不少紙廠面臨關停，漲價計劃順利進行。

華紙總經理陳瑞和表示，公司產品均價4、5月較第1季漲10％，6月也計劃漲價，目前第2季產銷平衡，下半年猶未可測，自有紙漿庫存僅一週。

陳瑞和指出，林、漿、紙各項生產成本不斷上漲，如木片每噸來到200美元、較去年同期增加20％，漿料每噸630美元、年漲15％，煤炭與2020年相比，如今更是上漲一倍。今年海運物流大亂，原物料延遲到貨，只能緊急購買高價現貨支應，由於公司多做外銷生意，運費侵蝕獲利。

時序來到第2季，木片部分，由於俄羅斯是木片出口大國，俄烏戰事持續影響木材供應，木材除了是紙漿的原料、更是生質能源之一，也因此在石油與煤炭價格飆漲時成了替代能源，擠壓紙漿需求；從成本結構來說，木片佔5成左右，能源之前是佔6％、現在達到15％，而兩年來公司營運成本已經漲了3倍。

展望未來，陳瑞和規畫以靈活營運調整因應，例如能源配置，花蓮廠用木質素發電、提高生質能源比重；台東廠主要製造再生紙，透過廢棄物回收作為原料降低成本，高雄特種紙廠目前以煤為主要能源，研議用再生能源替代的可能性，且在地方政府減碳的鼓勵下，再生能源的整改計劃料能提早完成。待觀音廠非塑產品6月正式投產，能挹注營收2、3000萬。

漲價 華紙 再生能源

延伸閱讀

論俄烏衝突 前英相布萊爾：普亭認知脫離現實

女童引用「三國」談俄烏衝突 點出澤倫斯基像劉琮

歐洲、中國大陸太陽能帶頭 2022再生能源成長將創紀錄

人行千億再貸額 助煤炭開發保供

相關新聞

不只虎航！航空雙雄也有招募計畫

華航（2610）看好整體客貨運能成長，今年已完成修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師的擴大招募。隨新機A321neo...

製造業安全帶繫好！大陸封控供應鏈大亂 台廠躲得過這一劫？

從全球高通膨、俄烏戰爭，再到大陸封控措施加嚴，供應鏈大亂的嚴重性又再被拉升起來，成了壓倒製造業的最後一根稻草，對於原本第2季理應進入傳統旺季的製造業，財經智庫近來紛紛示警，台廠這一劫恐怕是躲不過了，大家要有心理準備，恐怕得繫好安全帶，其中又以電子業所受衝擊最大。

台灣虎航生力軍陸續報到 提前布局迎接客運市場回溫

看好各國已陸續釋出鬆綁管制措施的消息，我國也有望在下半年開放邊境，再加上A320neo新機也陸續進行交付，台灣虎航（67...

美玉姨查防疫謠言 喝大蒜水、鹽水漱口最愛轉傳

開發商Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」盤點COVID-19疫情期間通訊軟體中的熱門可疑訊息，發現民眾最愛...

嘉縣振興加碼抽獎 她花1萬2千多元 抽走500萬輕豪宅

嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午抽出最大獎500萬輕豪宅、142萬輕遊艇及三昧堂獨家精緻手工天官戲偶...

台灣也瘋！全球九成投資人打算投資這類地產

仲量聯行最新一份研究報告「2022全球投資者動向調查」顯示，90%投資人將於2022年增加物流地產投資額，仲量聯行表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。