華紙：Q2產銷平衡 漲價計劃順利進行

華紙（1905）在今（16）日法說會中表示，全球疫情反覆加上俄烏衝突、美中貿易等地緣政治因素，加劇物流運輸更顯嚴峻，增添市場各種成本與供應鏈的不確定性，第2季機動性漲價與調整產品結構，由於不少紙廠面臨關停，漲價計劃順利進行。

華紙總經理陳瑞和表示，公司產品均價4、5月較第1季漲10％，6月也計劃漲價，目前第2季產銷平衡，下半年猶未可測，自有紙漿庫存僅一週。

陳瑞和指出，林、漿、紙各項生產成本不斷上漲，如木片每噸來到200美元、較去年同期增加20％，漿料每噸630美元、年漲15％，煤炭與2020年相比，如今更是上漲一倍。今年海運物流大亂，原物料延遲到貨，只能緊急購買高價現貨支應，由於公司多做外銷生意，運費侵蝕獲利。

時序來到第2季，木片部分，由於俄羅斯是木片出口大國，俄烏戰事持續影響木材供應，木材除了是紙漿的原料、更是生質能源之一，也因此在石油與煤炭價格飆漲時成了替代能源，擠壓紙漿需求；從成本結構來說，木片佔5成左右，能源之前是佔6％、現在達到15％，而兩年來公司營運成本已經漲了3倍。

展望未來，陳瑞和規畫以靈活營運調整因應，例如能源配置，花蓮廠用木質素發電、提高生質能源比重；台東廠主要製造再生紙，透過廢棄物回收作為原料降低成本，高雄特種紙廠目前以煤為主要能源，研議用再生能源替代的可能性，且在地方政府減碳的鼓勵下，再生能源的整改計劃料能提早完成。待觀音廠非塑產品6月正式投產，能挹注營收2、3000萬。