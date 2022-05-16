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嘉縣振興加碼抽獎 她花1萬2千多元 抽走500萬輕豪宅

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午由縣長翁章梁抽出最大獎500萬輕豪宅。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午由縣長翁章梁抽出最大獎500萬輕豪宅。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午抽出最大獎500萬輕豪宅、142萬輕遊艇及三昧堂獨家精緻手工天官戲偶。輕豪宅得主許姓民眾，在竹崎鄉消費約1萬2千元即抽中，縣長翁章梁除恭喜幸運得主外，也歡迎民眾持續投資嘉義。

嘉義縣抽獎活動期間自去年10月8日至今年4月30日，超過2萬5千名會員註冊，其中一半以上為外縣市民眾，發票登錄張數累積超過86萬張，登錄消費金額近5億元。

抽獎每月1次，共抽超過千份獎、總價值超過千萬，今最後一次抽獎在律師見證下，由翁章梁抽出大獎得主。

今日除抽出眾所矚目大獎輕豪宅、輕遊艇、天官布袋戲偶得主外，還有GOGORO電動機車、按摩椅、IPHONE13、I PAD PRO M1 11吋以及直立式健身車、50吋以上電視等，超過200個獎項。

縣府新聞行銷處表示，得獎者名單將於17日下午5點前在官方網站公布，得獎民眾將收到電話及簡訊中獎通知，請大家密切注意並於規定領獎期限內領獎。

嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午由縣長翁章梁抽出最大獎500萬輕豪宅。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午由縣長翁章梁抽出最大獎500萬輕豪宅。記者莊祖銘／攝影

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