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台灣也瘋！全球九成投資人打算投資這類地產

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖／業者提供
示意圖／業者提供

仲量聯行最新一份研究報告「2022全球投資者動向調查」顯示，90%投資人將於2022年增加物流地產投資額，仲量聯行表示，這份報告是針對全球與亞太地區共37位大型基金投資人所作，全體受訪者的資產管理規模總額超過2兆美元。

根據仲量聯行統計，2021年亞太區物流及工業不動產投資額達到482億美元，相較於2020年的320億、2019年的249億，短短兩年內就已翻倍成長，近四年的投資額是年年創下歷史新高，整體空置率更是已經低於十年平均，來到5%。

仲量聯行總經理趙正義表示，物流地產投資持續增溫的現象，同時在台灣上演。

他說，過去一年全台物流倉儲不動產交易額達到105億元，包含統一集團陸續在桃園、基隆共以17.9億元購入總計約1.1萬坪物流倉儲用地；全聯以13.8億元，購入高雄岡山萬坪土地欲建置智慧化冷鏈物流中心等。強勁的物流倉儲需求成長，也使北部地區近五年來的倉儲租金漲幅已超過50%。

仲量聯行分析，疫情衝擊使全球線上購物成長迅速，加上台灣高科技半導體、生醫產業的蓬勃發展，帶動B2B、第三方物流與冷鍊需求的快速成長。

例如MOMO從2015年投入逾40億於桃園建立北區物流中心以來，陸續於台南、彰化等地大舉購地，至今已持有超過10萬坪的物流空間。與國泰人壽積極合作的永聯物流，目前全台共有6座物流園區，管理超過15萬坪的倉庫，且有超過4.5萬坪的物流中心仍在建置中。

趙正義表示，科技化帶動的消費模式與生產流程轉變，使得全球的物流市場需求預估成長樂觀。物流地產具有穩定收益與剛性需求的特性，對於外資、壽險公司、自用型買家等均具高度投資誘因，預期未來幾年物流地產的投資將繼續於全台遍地開花。

國泰人壽

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