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京城建設花7年整合公私地主 博愛都更案已獲核定

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
待都市更新的高雄苓雅區福德三路353巷，破陋現況。記者王昭月／翻攝
待都市更新的高雄苓雅區福德三路353巷，破陋現況。記者王昭月／翻攝

京城建設在苓雅區五塊厝捷運站旁推動的「福河段博愛都市更新案」，歷經7年再次整合已獲核定，預定明年申請建築，高雄將再添一座33層超高大樓。

高雄市都發局核定「變更高雄市苓雅區福河段698-1地號等53 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，此案分南北二區， 北區位在苓雅區中正一路，緊鄰五塊厝捷運站3號出口，1966年市府興建128戶平價住宅供低收入戶租購。2018年畫定苓雅區福河段博愛社會住宅都市更新地區，由京城建設整合公、私有地主。

都發局指出，此案北側區域原於2011年4月向市府報核，2013年元月公告核定實施事業暨權利變換計畫，考量都市更新整體公共利益，花上7年持續整合南側區域20多名地主，京城建設去年5月申請變更事業計畫報核，納入南側基地，都發局即刻啟動168專案列管，在180個工作天內完備都市更新聽證等法定程序，相關修正計畫今年5月獲核定實施。

福河段博愛都市更新案，更新單元面積達4415平方公尺，北側屬第5種商業區、南側屬第4種住宅區，將興建地上33層大樓計479戶。依規畫，博愛都更案會延續綠廊環境、都市防洪及降低都市熱島等綠建築設計，取得銀級標章，另在南北兩側設置1900多平方公尺的步道式空地型開放空間，其中北側留約12公尺、南側貿七公尺的沿街步道，兩側空地再接合中正一路人行道及捷運五塊厝3號出口，提供舒適開放的人行空間。

都發局表示，為加速都市，都發局以專案列管加速審議流程；亦成立單一窗口提諮詢與服務，自主都市更新或輔導社區自辦都更相關事宜都可洽都市更新輔導團07-7405980。

1966年高市府興建128戶博愛平價住宅，供低收入戶租購。此為歷史照。記者王昭月／翻攝
1966年高市府興建128戶博愛平價住宅，供低收入戶租購。此為歷史照。記者王昭月／翻攝
京城建設費時七年整合公、私地主，「福河段博愛都市更新案」已獲高市府核定，未來將蓋33層樓超高大樓。示意圖／高市都發局提供
京城建設費時七年整合公、私地主，「福河段博愛都市更新案」已獲高市府核定，未來將蓋33層樓超高大樓。示意圖／高市都發局提供

都市更新 捷運

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