六都桃園火災最少 一表揭家裡哪些地方易發生火警

近年幾場大火燒出了公共安全問題，台灣房屋統計內政部最新資料，2021年至2022年3月底前，全國不分類型有26,353件火災，六都中以桃園市1,175件最少，全國建築物火災起火處最高是廚房，此外，依序為臥室、客廳、陽台，不可不慎。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，祝融之災大多發生在老舊的公寓大樓住宅，或是欠缺管理與維護的社區，根據內政部不動產資訊平台統計，全國平均住宅屋齡31年，桃園市內的住宅屋齡相對新，平均屋齡26年居六都之冠，因此火災發生相對少。

江怡慧指出，不少人認為神明廳較容易起火，但根據統計，近一年住家失火案件，廚房2,406件最多，其次是臥房有908件，客廳也有602件，陽台457件居四，神明廳230件僅排名第五，顯見家中臥房、客廳的除濕機、電暖器或是電毯等家電，都是需要多留意。

江怡慧表示，民眾平時應留意且確實做到居家防火安全，包括安裝住警器、養成良好且安全用火與電器習慣、用電不超載、使用安全標章的電器、電器周圍不放可燃物或是使用耐燃材料裝修、滅火器等。

第一建經研究中心副理張菱育表示，921大地震後，政府規定申貸房貸的屋主，在投保住火險時，強制加保地震基本險，即住宅火災及地震基本保險，民眾在投保時，須留意住宅火險所承保的範圖，像是頂樓加蓋、防火巷加建都不在承保範圍內。