接見亞洲台商 蔡總統鼓勵台商朋友返台投資
蔡總統今（16）日接見「亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團」時表示，政府將持續結合產官學研的能量，協助臺商產業升級並開拓國際市場，做台商朋友的後盾；並表示「投資台灣三大方案」將延長到2024年，預計將帶動9,000億元的投資，歡迎台商朋友返台投資，一起壯大台灣的經濟發展。
蔡總統致詞時表示，感謝大家平時在海外打拚事業，也心繫著台灣、關心國內的發展。像是去年9月，台灣正式申請加入CPTPP，總會就串連在日本、越南、新加坡及馬來西亞各地的商會，一起呼籲CPTPP會員國支持台灣的加入。
蔡總統認為，未來台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步只會越來越快，她要拜託大家持續在各地發揮影響力，協助台灣獲得更多的支持。
她指出，過去兩年多來，受到國際疫情和政經局勢的影響，許多海外的台商朋友，面臨產業轉型及市場變化的挑戰。她在去年及前年參加總會活動的時候，特別請僑委會研議相關措施，協助台商朋友度過疫情的難關。
蔡總統說，截至今年4月底，我們的海外信用保證基金，在亞洲地區已經完成300件紓困案，協助台商朋友取得9,900多萬美元的融資貸款。未來，政府將持續結合產官學研的能量，無論是產業升級的技術，或是國際市場的開拓，也都會盡力協助大家，做台商朋友的後盾。
蔡總統也歡迎台商返台投資。她表示，今年1月，政府把「投資台灣三大方案」延長到2024年，總計新增貸款達4,300億元，預計將帶動9,000億元的投資，創造4萬個就業機會。「我們歡迎大家一起回來，一起壯大台灣的經濟發展。」
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